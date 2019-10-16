Son Dakika Haberleri: Gecenin sürprizi İspanya'dan
Son Dakika Spor Gecenin sürprizi İspanya'dan

Gecenin sürprizi İspanya'dan

1 saat önce

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı.

Gecenin sürprizi İspanya'dan, System.String[]

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya'nın golünü ise 90 2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.


Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 5-0'la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.


Sonuçlar şöyle:


D Grubu


Cebelitarık- Gürcistan: 2-3


İsviçre- İrlanda Cumhuriyeti: 2-0


F Grubu


Romanya- Norveç: 1-1


Faroe Adaları- Malta: 1-0


İsveç-İspanya: 1-1


G Grubu


İsrail- Letonya: 3-1


J Grubu


Finlandiya- Ermenistan: 3-0


Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1


Liechtenstein-İtalya: 0-5

İspanya, İtalya, İsveç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı
Trabzonsporlu Doğan Erdoğan: Soyadım Cumhurbaşkanımızla aynı olduğu için kapı zilinden ismimi söktüler İran'da Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası! Ozan'ın formasını giydiği Schalke'den asker selamı açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 03:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gecenin sürprizi İspanya'dan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]