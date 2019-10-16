Gecenin sürprizi İspanya'dan

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya'nın golünü ise 90 2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.



Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 5-0'la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.



Sonuçlar şöyle:



D Grubu



Cebelitarık- Gürcistan: 2-3



İsviçre- İrlanda Cumhuriyeti: 2-0



F Grubu



Romanya- Norveç: 1-1



Faroe Adaları- Malta: 1-0



İsveç-İspanya: 1-1



G Grubu



İsrail- Letonya: 3-1



J Grubu



Finlandiya- Ermenistan: 3-0



Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1



Liechtenstein-İtalya: 0-5