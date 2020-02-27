Geçerken Uğradım - Son Dakika
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Geçerken Uğradım

7 saat önce

Filmin fragmanı "Geçerken Uğradım" İSTANBUL - Onur Bilgin'in yönettiği "Geçerken Uğradım", ülkenin görülmesi gereken yerlerini görmek adına bir tatile çıkan Cavit ile ailesinin, Afyon'da Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil'e uğramalarıyla gelişen olaylar atrafında dönüyor.

Filmin fragmanı "Geçerken Uğradım"

İSTANBUL - Onur Bilgin'in yönettiği "Geçerken Uğradım", ülkenin görülmesi gereken yerlerini görmek adına bir tatile çıkan Cavit ile ailesinin, Afyon'da Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil'e uğramalarıyla gelişen olaylar atrafında dönüyor.

Geçerken Uğradım

Onur Bilgin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:57 Kaynak: AA
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