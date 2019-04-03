Son Dakika Haberleri: Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor

Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor

1 saat önce

Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHAYSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor.

Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

YSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:17 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İtiraz Etti, İstanbul'da Oyların Yeniden Sayımı Durduruldu CHP, İstanbul'da Bulunan Oyları Kameralarla Takip Ediyor 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımı Durdu, YSK Olağanüstü Toplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 09:47:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]