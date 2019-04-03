Son Dakika Haberleri: Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor

Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor

33 dakika önce

YSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor.

Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor, System.String[]
YSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:11 Kaynak: DHA

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