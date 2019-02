Geceye Amber Türkmen Damgası

Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, seçime bir ay kala projelerini duyurdu.

Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, seçime bir ay kala projelerini duyurdu.



Grand Ankara Otel'de düzenlenen programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, çok sayıda sanatçı, akademisyen ve STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, ünlü Fransız piyanist Stephane Blet'in piyano resitali, Anadolu'nun Renkleri grubu tarafından seslendirilen halk müziği ezgileri ve halk dansları ile devam etti. Katılımcıların da eşlik ettiği konser sonrası sahneye çıkan Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, sahneye elinde orkestra şeflerinin kullandığı baton ile katılımcıları selamlayarak çıktı. Çankaya için projelerini "Yönetim anlayışı ve hizmet eşitliği", "Kültür ve sanat Çankayalı olmak", "Kentleşme anlayışımız sağlıklı çevre ve yeşil", "İnsan odaklı ulaşım çözümü" ile "İnsana dokunmak insana yatırım ve istihdam" başlıkları ile beş adımda projelendiren Türkmen, Çankaya'da yönetim anlayışı ve hizmet eşitliği vurgusu yaptı. Türkmen şunları söyledi:



"Yaklaşık iki aydır sahadayım. Gördüm ki Çankaya'nın her noktasının başka problemi var. Maalesef belediye hizmetleri mahallelere kadar eşit dağıtılmamış. Her evde, her sokakta başka problemler var. Projelerimin başında bu yüzden 'Mahalleler arası hizmeti eşitliği' ile başlayacağız. Şeffaf, katılımcı ve ilkeli bir yönetim anlayışı ile Çankaya'yı güzelleştirmeye geliyoruz" dedi.



"İnsana dokunmak, insana yatırım, istihdam" başlığı ile gençlere, yaşlılara ve kadınlara yönelik projelerini özetleyen Türkmen, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Kadın diyorum her zaman. Kadın evi idare eder, çocuğu idare eder, ekonomiyi idare eder. Bütün bunları yapabilen kadınlarımıza fırsat verildiğinde neler neler başarabilir. Ben de bu yüzden iş geliştiren kadınlarımızın iki yıl süre ile elektrik ve su faturalarını ödeyip bir çok destek sağlayacağız. Dolayısıyla kadın üretim döngüsünün içinde aktif rol alacak. Öte yandan yaşlılarımız için Demans Köyü, burada yaşlıların konforlu ve aynı zamanda aktif yaşamın bir parçası olarak onları yaşamdan izole etmeden yaşamlarını sürdürecekleri bir merkezden söz ediyorum. Gençler. Gençler benim için en çok önem verdiğim başlık. Genç girişimciler için kuluçka merkezleri kurup, onların iş geliştirmelerinin önünü açacağız. ve daha sayamadığım istihdama, üretime ve kadınları bu sürecin bir parçası haline getireceğimiz birçok güzel projeleri sizlere sunuyorum."



Zaman zaman kalabalığın alkışları ile sözü kesilen Türkmen, bu alkışlar karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Türkmen, "İnsan odaklı ulaşım" olarak gruplandırdığı projelerini AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye atıfta bulunarak şu şekilde özetledi:



"Sayın Haseki başkanımız o kadar güzel projeler hazırladı ki bizlere kılavuzluk eden, zaten bize fazla iş bırakmamışlar sağolsunlar. Biz Çankaya Belediyesi olarak elimizden geldiğince onun projelerini desteklemeye çalışacağız. Bunun dışında Bisiklet Yolları ile üniversitede okuldan çıkan gençlerimiz yollarda otostop çekmeyecek. Okulundan bisikletini alacak, bizim koyduğumuz bisikletleri, metroya otobüse veya evine kadar gidip oradaki durağımıza geri bırakacak."



"Kentleşme sağlıklı çevre ve yeşil" başlığı altında çevre ile ilgili projelerini açıklayan Türkmen, Karbon Ayak İzi ve Sıfır Atık projelerine vurgu yaptı. Türkmen, "En büyük hayalim" diye ifade ettiği kültür sanat projeleri ile ilgili ise şunları söyledi:



"Burada bir milli miras, milli kültür var. Selçuklulardan günümüze kadar gelen geleneksel sanatlardan tutun da modern sanatlara kadar en iyi, en kaliteli çalışmaları gördüğümüz yer Çankaya'dır. Bütün bu değerleri bir nakış gibi işleyeceğimiz bir platformumuz maalesef yok. Bu hayali de Çankaya'da gerçekleştireceğim. İçerisinde bir çok sanat dallarının icra edileceği ve Çankaya'yı kültür ve sanatın başkenti yapacağı, üretilen eserlerin isimlerinin Viyana'ya kadar duyurulduğu bir merkez hayali inşallah bu hayali de çok kısa bir zamanda Çankayalılarla buluşturacağız."



Katılımcılar ile birlikte aile fotoğrafı çekinilmesi sonrası başlayan kokteylde Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen'e kadın ve gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. - ANKARA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kadın Muhtar, Aracının İçinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı

Üst Geçitte İntihara Kalkışan Kadını Yanına Gidip, Vazgeçirdi

Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi!