Geceyi Alevler Aydınlattı
17 dakika önce
Tekirdağ'da bir hurda deposu alev alev yandı.
Tekirdağ
'da bir hurda deposu alev alev yandı.
Tekirdağ'ın Ergene
ilçesi Ulaş Mahallesi mevkiinde yer alan ve tehlikesiz atık toplama ve ayrıştırma tesisi olarak adlandırılan hurda deposunda gece geç saatlerinde yangın çıktı. Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan depodan alevlerin yükseldiğini görenler hemen itfaiye ekiplerinde haber vererek yardım istedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve çevre ilçelerden çok sayıda ekip olay yerine yönlendirildi. Jandarma
ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı yangın sırasında bölgeye her ihtimale karşı sağlık ekipleri de sevk edildi.
Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen ancak 7 saat süren çalışmanın ardından sabah saatlerinde söndürüldü.
Gece 03.00 sıralarında başladığı kaydedilen yangınla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı
Otobüsün Altına Giren Vatandaş, Polise Zor Anlar Yaşattı
İstanbul'da 11 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 4 Yaralı
Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok