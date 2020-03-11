Geceyi alevler aydınlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Geceyi alevler aydınlattı - Son Dakika

Geceyi alevler aydınlattı

7 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında metruk bina alevlere teslim oldu.


Alınan bilgiye göre, Eskikaracakaya Mahallesinde bulunan iki katlı metruk evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Eski ve ahşap olan ev kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu metruk bina kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırırken, mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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