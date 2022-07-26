Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek - Son Dakika
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Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek

26.07.2022 00:19
Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek

Aydın'ın Söke ilçesinde devam eden orman yangınına karşı gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde devam eden orman yangınına karşı gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Argavlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. İlk defa Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında görev yapan gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterleri, Söke yangınında da müdahaleye başladı. Gece saatlerinde ormanlık alanlardaki alevlere su atmaya başlayan helikopterler, kara ekiplerinin müdahalesini kolaylaştırıyor. Yangına gece boyunca beş adet gece görüş donanımlı yangın söndürme helikopterlerinin müdahale edeceği öğrenildi. - AYDIN

YORUMLAR
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Söke'deki orman yangınında dev alevler göğe yükseldi Söke'deki orman yangınında dev alevler göğe yükseldi Söke'deki yangına 7 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor Söke'deki yangına 7 helikopter ve 4 uçakla müdahale devam ediyor
Kaynak: İHA

Muğla, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geceyi aydınlatan alevleri onlar söndürecek - Son Dakika
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