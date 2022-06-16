Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu - Son Dakika
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Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu

16.06.2022 02:22

Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu Osmaniye'de geceyi aydınlatan dolunay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen sunarken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu

OSMANİYE - Osmaniye'de geceyi aydınlatan dolunay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen sunarken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Osmaniye'de etkili olan kuvvetli yağışların ardından kendisini gösteren dolunay kent semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, geceyi de gündüze çevirdi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken seyri doyumsuz manzara da izleyenleri mest etti.

Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu - Son Dakika

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