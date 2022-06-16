Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu - Son Dakika
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Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu

16.06.2022 08:47

Osmaniye'de geceyi aydınlatan dolunay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen sunarken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Osmaniye'de geceyi aydınlatan dolunay bir yandan seyri doyumsuz görsel şölen sunarken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Osmaniye'de etkili olan kuvvetli yağışların ardından kendisini gösteren dolunay kent semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, geceyi de gündüze çevirdi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken seyri doyumsuz manzara da izleyenleri mest etti.

(Selçuk Kaya-İHA)

Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu

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Osmaniye'de yaz spor okulları başlıyor Osmaniye'de yaz spor okulları başlıyor Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu - Son Dakika

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