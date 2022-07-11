Ayın evleri olan ilk dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay Osmaniye semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Ayın ilk dördün hali gökyüzünde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Geceyi aydınlatan şişkin ay görsel şölen sundu - Son Dakika

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