Geceyi aydınlatan "yarım ay" görsel şölen sundu - Son Dakika
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Geceyi aydınlatan "yarım ay" görsel şölen sundu

05.09.2022 01:01

Geceyi aydınlatan "yarım ay" görsel şölen sundu Osmaniye'de geceyi aydınlatan yarım ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Geceyi aydınlatan "yarım ay" görsel şölen sundu

OSMANİYE - Osmaniye'de geceyi aydınlatan yarım ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan yarım ay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran yarım ay ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Yarım ay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geceyi aydınlatan 'yarım ay' görsel şölen sundu - Son Dakika

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