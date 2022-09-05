Geceyi aydınlatan "yarım ay" görsel şölen sundu
OSMANİYE - Osmaniye'de geceyi aydınlatan yarım ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
Osmaniye semalarında izleyenlere görsel şölen sunan yarım ay, parlaklığıyla geceyi gündüze çevirdi. Gökyüzünde saçtığı parlaklığıyla göz kamaştıran yarım ay ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Yarım ay, kent genelinde seyri doyumsuz görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.
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