Son Dakika Haberleri: Geceyi Devrilen Traktörünün Altında Geçirdi

Geceyi Devrilen Traktörünün Altında Geçirdi

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan vatandaş, yaklaşık 36 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.

Geceyi Devrilen Traktörünün Altında Geçirdi, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan vatandaş, yaklaşık 36 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde yaşayan Barış Öztürk (44), kullandığı 27 JB 004 plakalı traktörüyle dün sabah saatlerinde tarlasına gitti.

Akşam saatlerinde evine dönmek için yola çıkan Öztürk, şarampole devrilen traktörün altında kalarak yaralandı.

Kazayı kimsenin farketmemesi nedeniyle geceyi sıkıştığı yerde geçiren Öztürk, yaklaşık 36 saat sonra, bölgede devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince, Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:43 Kaynak: AA

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