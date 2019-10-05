Son Dakika Haberleri: Geceyi şimşekler aydınlattı
Son Dakika Güncel Haber

Geceyi şimşekler aydınlattı

50 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği şeklindeki meteorolojik uyarıların ardından gece boyu etkili olan şimşekler Çorlu'da geceyi adeta gündüze çevirdi.

Geceyi şimşekler aydınlattı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği şeklindeki meteorolojik uyarıların ardından gece boyu etkili olan şimşekler Çorlu'da geceyi adeta gündüze çevirdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü'nün Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile ilgili olarak yoğun yağış uyarısı yapmasının ardından Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde hortum ve sağanak yağmur etkili olurken Çorlu ilçesinde ise bir biri ardına çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.


Sağanak yağmur uyarısına karşın yoğun yağmurun yaşanmadığı Çorlu'da şimşekler adeta bir görsel şölene dönüştü. Peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı
Çanakkale Biga'da 3,5 büyüklüğünde deprem Dans görüntüleriyle tepki çeken sünnet düğünü için 3 kişiye gözaltı kararı Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 02:05:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geceyi şimşekler aydınlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]