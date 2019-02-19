Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Bingöl'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bingöl'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Bingöl'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi





Bingöl: Erdal Arıkan





Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök





Sancak beldesi: Nusret Koçin





Adaklı: Zeki Işık





Genç: Mehmet Zeki Dirik





Karlıova: Veysi Bingöl





Kiğı: Hikmet Özüağ





Solhan: Abdulhakim Yıldız





Arakonak beldesi: Mustafa Döner





Yayladere: Nurettin Barış





Yedisu: Hüseyin Gülçiçek



Cumhuriyet Halk Partisi





Bingöl: Vahdettin Uzunyayla





Adaklı: Şahin Işın





Genç: Serhat Nazlı





Kiğı: Yılmaz Gündüz





Solhan: Ertan Turgut





Yayladere: Sabri Akyürek





Yedisu: Veysel Yaygan



Halkların Demokratik Partisi





Bingöl: Hişyar Özsoy





Sancak beldesi: Ahmet Balaman



Adaklı: Selim Güvenç





Genç: Sadullah Örkün





Karlıova: Özkan Bingöl





Kiğı: Hüsnü Alkan





Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker





Yayladere: Yusuf Bedir





Yedisu: Mustafa Adıbeli



Milliyetçi Hareket Partisi





Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara





Ilıcalar beldesi: Eşref Varol





Sancak beldesi: Erdem Evran





Adaklı: Erdal Almalı





Genç: Mehmet Tartar





Karlıova: Muammer Alan





Kiğı: Nazif Hassoylu





Solhan: İbrahim Sönmez





Arakonak beldesi: Emrah Gezer



Yayladere: Mehmet Duransel





Yedisu: Ömer İsen



Saadet Partisi



Bingöl: Adem Sağlam



Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık



Sancak beldesi: Yılmaz Gülek



Adaklı: Sacit Almalı



Genç: Abdullah Pınar



Karlıova: Ali İmran Taşçı



Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı



Solhan: Mehmet Emin Düşen



Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz



Yayladere: Mahmut Aktaş



Yedisu: Resul Güdek

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