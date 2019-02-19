Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
43 dakika önce
Bingöl'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bingöl'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bingöl'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bingöl: Erdal Arıkan
Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök
Sancak beldesi: Nusret Koçin
Adaklı: Zeki Işık
Genç: Mehmet Zeki Dirik
Karlıova: Veysi Bingöl
Kiğı: Hikmet Özüağ
Solhan: Abdulhakim Yıldız
Arakonak beldesi: Mustafa Döner
Yayladere: Nurettin Barış
Yedisu: Hüseyin Gülçiçek
Cumhuriyet Halk Partisi
Bingöl: Vahdettin Uzunyayla
Adaklı: Şahin Işın
Genç: Serhat Nazlı
Kiğı: Yılmaz Gündüz
Solhan: Ertan Turgut
Yayladere: Sabri Akyürek
Yedisu: Veysel Yaygan
Halkların Demokratik Partisi
Bingöl: Hişyar Özsoy
Sancak beldesi: Ahmet Balaman
Adaklı: Selim Güvenç
Genç: Sadullah Örkün
Karlıova: Özkan Bingöl
Kiğı: Hüsnü Alkan
Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker
Yayladere: Yusuf Bedir
Yedisu: Mustafa Adıbeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara
Ilıcalar beldesi: Eşref Varol
Sancak beldesi: Erdem Evran
Adaklı: Erdal Almalı
Genç: Mehmet Tartar
Karlıova: Muammer Alan
Kiğı: Nazif Hassoylu
Solhan: İbrahim Sönmez
Arakonak beldesi: Emrah Gezer
Yayladere: Mehmet Duransel
Yedisu: Ömer İsen
Saadet Partisi
Bingöl: Adem Sağlam
Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık
Sancak beldesi: Yılmaz Gülek
Adaklı: Sacit Almalı
Genç: Abdullah Pınar
Karlıova: Ali İmran Taşçı
Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı
Solhan: Mehmet Emin Düşen
Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz
Yayladere: Mahmut Aktaş
Yedisu: Resul Güdek
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: AA
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