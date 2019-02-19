Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
43 dakika önce
Bayburt'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bayburt'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Bayburt'ta siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt: Fatih Yumak
Aydıntepe: Fatih Eraslan
Demirözü: Arslan Gürer
Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt: Kağan Eraslan
Demirözü: Muhammet Yeşil
Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt: Hükmü Pekmezci
Aydıntepe: Haşim Şentürk
Demirözü: Hicabi Kurtulmuş
İYİ Parti
Bayburt: Yunus Özyıldırım
Demirözü: Necati Fidan
Saadet Partisi
Bayburt Belediyesi: Osman Nuri Temur
Aydıntepe: Sezgin İstemi
Demirözü: Hasip Niyazioğulları
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: AA
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