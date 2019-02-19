Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Bayburt'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bayburt'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Bayburt'ta siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Bayburt: Fatih Yumak



Aydıntepe: Fatih Eraslan



Demirözü: Arslan Gürer



Cumhuriyet Halk Partisi



Bayburt: Kağan Eraslan



Demirözü: Muhammet Yeşil



Milliyetçi Hareket Partisi



Bayburt: Hükmü Pekmezci



Aydıntepe: Haşim Şentürk



Demirözü: Hicabi Kurtulmuş



İYİ Parti



Bayburt: Yunus Özyıldırım



Demirözü: Necati Fidan



Saadet Partisi



Bayburt Belediyesi: Osman Nuri Temur



Aydıntepe: Sezgin İstemi



Demirözü: Hasip Niyazioğulları

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