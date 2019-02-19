Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

17 dakika önce

Gaziantep'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
Gaziantep'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Gaziantep'te bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Şahinbey: Mehmet Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)

Şehitkamil: Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)

Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)

İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)

Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)

Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)

Yavuzeli: Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Şahinbey: Mehmet Yılmaz Çelik

Şehitkamil: Nesrin Tuncel

Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)

Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)

İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)

Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Nizip: Bedirhan Bayındır

Milliyetçi Hareket Partisi

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur ittifakı)

Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur ittifakı)

İyi Parti

Büyükşehir: Ejder Demir (Millet ittifakı)

Şahinbey: Abdulhadi Bay

Şahitkamil: Bekir Öztekin

Nizip: Mehmet Aslan (Millet ittifakı)

Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet ittifakı)

Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet ittifakı)

Saadet Partisi

Büyükşehir: Mehmet İslam

Şahinbey: Oğuz Çapan

Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı

Araban: Zeynel Açıkgöz

İslahiye: Bekir Durdu

Karkamış: Ahmet Şahin

Nizip: Ahmet Kurban

Nurdağı: İzzettin Beyaz

Oğuzeli: Ethem Yılmaz

Yavuzeli: Mustafa Yüksek

Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Celal Doğan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Celal Doğan, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı Genişledi! 44 İlde AK Parti, 7 İlde MHP Aday Gösterdi AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi

Son Dakika! MHP'den İYİ Parti'ye Geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Aday Olamadı Otopark Görevlisinin, Yanında Kız Arkadaşı Olan Sürücüyü Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 21:24:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]