Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kırıkkale
'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kırıkkale'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi:
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Bahşili: Recep Zafer Tekin Balışeyh
: Ali Dedelioğlu Çelebi
: Yaşar Erdemir Delice
: Turgut Özdem Karakeçili
: Hüseyin Özçelik Keskin
: Dede Yıldırım Sulakyurt
: Kadir Çakıroğlu Yahşihan
: Ahmet Sungur Cumhuriyet Halk Partisi
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Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)
Çelebi: Oktay Babadağ
(Millet İttifakı)
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Sulakyurt: Tamer Cihan
(Millet İttifakı) Milliyetçi Hareket Partisi
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Kırıkkale: Serdar Yarar
Bahşili: Halil İbrahim Bişkin
Balışeyh: Mustafa Şen
Çelebi: Nafi Yakut
Delice: Soner Maziligüney
Karakeçili: Veysel Aydemir
Keskin: Mustafa Alp
Sülsipiroğlu
Sulakyurt: İsmail Bildik
Yahşihan: Osman Türkyılmaz
İYİ Parti
Kırıkkale: Mahir Yılmaz
(Millet İttifakı)
Delice: Serkan Kocaoğlu
(Millet İttifakı)
Karakeçili: Berkay
İsmail Hacıbaloğlu
Keskin: Necati Alsancak
(Millet İttifakı)
Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu
(Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Kırıkkale: Faruk Vurgun
Bahşili: Ömer Çıtak
Balışeyh: Hakan Özkan
Çelebi: Hüseyin Çelebi
Delice: Ali Gündoğan
Karakeçili: Murat Yıldız
Keskin: Faruk Korkmaz
Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz
Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale: Mustafa Babacan