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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

11 dakika önce

Kırıkkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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Kırıkkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Kırıkkale'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Bahşili: Recep Zafer Tekin

Balışeyh: Ali Dedelioğlu

Çelebi: Yaşar Erdemir

Delice: Turgut Özdem

Karakeçili: Hüseyin Özçelik

Keskin: Dede Yıldırım

Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu

Yahşihan: Ahmet Sungur

Cumhuriyet Halk Partisi:

Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)

Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı)

Karakeçili: Salih Büyükkaya

Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi:

Kırıkkale: Serdar Yarar

Bahşili: Halil İbrahim Bişkin

Balışeyh: Mustafa Şen


Çelebi: Nafi Yakut

Delice: Soner Maziligüney

Karakeçili: Veysel Aydemir

Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu

Sulakyurt: İsmail Bildik

Yahşihan: Osman Türkyılmaz

İYİ Parti

Kırıkkale: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı)

Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu

Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı)

Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Kırıkkale: Faruk Vurgun

Bahşili: Ömer Çıtak

Balışeyh: Hakan Özkan

Çelebi: Hüseyin Çelebi

Delice: Ali Gündoğan

Karakeçili: Murat Yıldız

Keskin: Faruk Korkmaz

Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz

Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz

Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale: Mustafa Babacan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:12 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Kırıkkale, Güncel
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