Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
5 dakika önce
Yozgat'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Yozgat'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Yozgat'ta siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Yozgat: Celal Köse
Akdağmadeni: Önder Gürel
Aydıncık: Ahmet Koçak
Boğazlıyan: Gökhan Çoşar
Çandır: Mustafa Ertan Örgün
Çayıralan: Yasin Şahiner
Çekerek: Eyüp Çakır
Kadışehri: İrfan Akın
Saraykent: Ahmet Öçal
Sarıkaya: Duran Cesur
Sorgun : Mustafa Özdemir
Şefaatli: Zeki Bozkurt
Yenifakılı: Yalçın Karadavut
Yerköy: Mehmet Ağaoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)
Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)
Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)
Saraykent: Kazım Can
Milliyetçi Hareket Partisi
Yozgat : Mehmet Erdemir
Akdağmadeni: Nezih Yalçın
Aydıncık : Selahattin Özdemir
Boğazlıyan: İbrahim Tamer
Çandır: M. Emin Murat
Çayıralan: Kıyasi Başgül
Çekerek: Mustafa Bal
Kadışehri: Mustafa Doğru
Saraykent: İdris Ögel
Sarıkaya: Ömer Açıkel
Sorgun : Erkut Ekinci
Şefaatli: Müjdat Karaca
Yerköy Abdullah Altıntaş
İYİ Parti
Yozgat : Metin Özışık (Millet İttifakı)
Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)
Aydıncık : Kemal Çam (Millet İttifakı)
Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)
Kadışehri: Burak Akıl (Millet İttifakı)
Saraykent: Osman Çiftcier
Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)
Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)
Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)
Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)
Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Yozgat : Ziya Koçak
Akdağmadeni: Necmettin Demirel
Aydıncık: Necmettin Kayhan
Boğazlıyan: Fatih Demir
Çandır : Abdulvahap Yılmaz
Çayıralan: Hafize Tekbaş
Çekerek: Mustafa Alan
Kadışehri: Zehni Durusoy
Saraykent: Ali Yurt
Sarıkaya: İrfan Taşkın
Sorgun: Mustafa Salman
Şefaatli: Duran Karaman
Yenifakılı İsmail Özmen
Yerköy: Ali Polat
Büyük Birlik Partisi
Kadışehri: Davut Karadavut
Saraykent: Ahmet Köroğlu
Sorgun : Üzeyir Arslan
Demokrat Parti
Yozgat: Abdullah Doğan
Bağımsız adaylar
Yozgat: Kazım Arslan
Yozgat: Bekir Korkmaz
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:18 Kaynak: AA
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