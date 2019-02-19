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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

5 dakika önce

Yozgat'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
Yozgat'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Yozgat'ta siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Yozgat: Celal Köse


Akdağmadeni: Önder Gürel


Aydıncık: Ahmet Koçak


Boğazlıyan: Gökhan Çoşar


Çandır: Mustafa Ertan Örgün


Çayıralan: Yasin Şahiner


Çekerek: Eyüp Çakır


Kadışehri: İrfan Akın


Saraykent: Ahmet Öçal


Sarıkaya: Duran Cesur


Sorgun : Mustafa Özdemir


Şefaatli: Zeki Bozkurt


Yenifakılı: Yalçın Karadavut


Yerköy: Mehmet Ağaoğlu


Cumhuriyet Halk Partisi


Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)

Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)

Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)

Saraykent: Kazım Can

Milliyetçi Hareket Partisi

Yozgat : Mehmet Erdemir


Akdağmadeni: Nezih Yalçın

Aydıncık : Selahattin Özdemir

Boğazlıyan: İbrahim Tamer


Çandır: M. Emin Murat


Çayıralan: Kıyasi Başgül


Çekerek: Mustafa Bal


Kadışehri: Mustafa Doğru


Saraykent: İdris Ögel


Sarıkaya: Ömer Açıkel


Sorgun : Erkut Ekinci


Şefaatli: Müjdat Karaca


Yerköy Abdullah Altıntaş


İYİ Parti


Yozgat : Metin Özışık (Millet İttifakı)

Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)

Aydıncık : Kemal Çam (Millet İttifakı)

Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)

Kadışehri: Burak Akıl (Millet İttifakı)

Saraykent: Osman Çiftcier

Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)

Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)

Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)

Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)

Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Yozgat : Ziya Koçak

Akdağmadeni: Necmettin Demirel

Aydıncık: Necmettin Kayhan

Boğazlıyan: Fatih Demir

Çandır : Abdulvahap Yılmaz

Çayıralan: Hafize Tekbaş

Çekerek: Mustafa Alan

Kadışehri: Zehni Durusoy

Saraykent: Ali Yurt

Sarıkaya: İrfan Taşkın

Sorgun: Mustafa Salman

Şefaatli: Duran Karaman

Yenifakılı İsmail Özmen

Yerköy: Ali Polat

Büyük Birlik Partisi


Kadışehri: Davut Karadavut


Saraykent: Ahmet Köroğlu


Sorgun : Üzeyir Arslan

Demokrat Parti

Yozgat: Abdullah Doğan

Bağımsız adaylar

Yozgat: Kazım Arslan

Yozgat: Bekir Korkmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:18 Kaynak: AA

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