Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Yozgat'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Yozgat'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Yozgat'ta siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Yozgat: Celal Köse





Akdağmadeni: Önder Gürel





Aydıncık: Ahmet Koçak





Boğazlıyan: Gökhan Çoşar





Çandır: Mustafa Ertan Örgün





Çayıralan: Yasin Şahiner





Çekerek: Eyüp Çakır





Kadışehri: İrfan Akın





Saraykent: Ahmet Öçal





Sarıkaya: Duran Cesur





Sorgun : Mustafa Özdemir





Şefaatli: Zeki Bozkurt





Yenifakılı: Yalçın Karadavut





Yerköy: Mehmet Ağaoğlu





Cumhuriyet Halk Partisi





Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı)



Çandır : Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı)



Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)



Saraykent: Kazım Can



Milliyetçi Hareket Partisi



Yozgat : Mehmet Erdemir





Akdağmadeni: Nezih Yalçın



Aydıncık : Selahattin Özdemir



Boğazlıyan: İbrahim Tamer





Çandır: M. Emin Murat





Çayıralan: Kıyasi Başgül





Çekerek: Mustafa Bal





Kadışehri: Mustafa Doğru





Saraykent: İdris Ögel





Sarıkaya: Ömer Açıkel





Sorgun : Erkut Ekinci





Şefaatli: Müjdat Karaca





Yerköy Abdullah Altıntaş





İYİ Parti





Yozgat : Metin Özışık (Millet İttifakı)



Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı)



Aydıncık : Kemal Çam (Millet İttifakı)



Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı)



Kadışehri: Burak Akıl (Millet İttifakı)



Saraykent: Osman Çiftcier



Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı)



Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı)



Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı)



Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı)



Yerköy : Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)



Saadet Partisi



Yozgat : Ziya Koçak



Akdağmadeni: Necmettin Demirel



Aydıncık: Necmettin Kayhan



Boğazlıyan: Fatih Demir



Çandır : Abdulvahap Yılmaz



Çayıralan: Hafize Tekbaş



Çekerek: Mustafa Alan



Kadışehri: Zehni Durusoy



Saraykent: Ali Yurt



Sarıkaya: İrfan Taşkın



Sorgun: Mustafa Salman



Şefaatli: Duran Karaman



Yenifakılı İsmail Özmen



Yerköy: Ali Polat



Büyük Birlik Partisi





Kadışehri: Davut Karadavut





Saraykent: Ahmet Köroğlu





Sorgun : Üzeyir Arslan



Demokrat Parti



Yozgat: Abdullah Doğan



Bağımsız adaylar



Yozgat: Kazım Arslan



Yozgat: Bekir Korkmaz

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