Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kırşehir'de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kırşehir'de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Kırşehir'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi:



Kırşehir: Yaşar Bahçeci



Akçakent: Yılmaz Kılıç



Akpınar: Mustafa Karahan



Boztepe: Ramazan Aydın



Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu



Kaman: Necati Çolak



Mucur: Atılgan Yılmaz



Cumhuriyet Halk Partisi:



Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)



Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)



Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)



Kaman: Aydın Yaman



Milliyetçi Hareket Patisi:



Kırşehir: Onur Köksal



Akpınar: Ramazan Atalay



Akçakent: Ahmet Bozkurt



Boztepe: Musa Ceylan



Çiçekdağı: İsmail Deniz



Kaman: Kenan Elvan



Mucur: Hasan Hüseyin Köşker



İyi Parti:



Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)



Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)



Kaman: Şuayip Ata



Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)



Saadet Partisi:



Kırşehir: Yusuf Turan



Akçakent: Beytullah Zeki



Boztepe: Hatice Günkızıl



Çiçekdağı: Hacı Doğan



Kaman: İsa Dinçer



Mucur: Ahmet Erganlı



Demokratik Sol Parti:



Kırşehir: Erdoğan Sincer



Mucur: Hayrettin Özgen



Türkiye Komünist Partisi:



Kırşehir: Serap Emir



Bağımsız Türkiye Partisi



Kırşehir: Ahmet Haydar İlik



Akpınar: Seher Karakaya



Boztepe: Mustafa Öksüz



Mucur: Hasan Bozdoğan



Vatan Partisi



Kırşehir: İlker Özkamalı

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