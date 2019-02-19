Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
1 saat önce
Antalya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Antalya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Antalya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Menderes Türel (Cumhur İttifakı)
Akseki: İbrahim Özkan
Aksu: Halil Şahin
Demre: Süleyman Topçu
Döşemealtı: Emre Afacan
Elmalı: Ümit Öztekin
Gazipaşa: Adil Çelik
Gündoğmuş: Mehmet Özeren
İbradı: Hatice Sekmen
Kaş: Mutlu Ulutaş
Kepez: Hakan Tütüncü
Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu
Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya
Manavgat: Hasan Öz
Muratpaşa: Gökçe Özdoğan Enç
Serik: Enver Aputkan
MHP
Alanya: Adem Murat Yücel
Kemer: Yusuf Üras
Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek
Finike: Nail Dülgeroğlu
CHP
Büyükşehir: Muhittin Böcek (Millet İttifakı)
Akseki: Erdoğan Erdoğan
Döşemealtı: Turgay Genç
Finike: Mustafa Geyikçi
Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz
İbradı: Serkan Küçükkuru
Kaş: Hayri Süt
Kemer: Mustafa Gül
Kepez: Murat Dinç
Konyaaltı: Semih Esen
Kumluca: Mustafa Köleoğlu
Manavgat: Şükrü Sözen
Muratpaşa: Ümit Uysal
İYİ Parti
Alanya: Abdullah Sönmez
Aksu: Durmuş Ali Arslan
Demre: Okan Kocakaya
Elmalı: Halil Öztürk
Korkuteli: Halil Kara
Gündoğmuş: Sultan Çetin
Serik: Yusuf Mecek
Saadet Partisi
Büyükşehir Belediyesi: Ali Aktaş
Alanya: Habip Şanlı
Aksu: Yusuf Hatip
Demre: Abdulkadir Kayabaş
Döşemealtı: Ömer Saçkan
Elmalı: İsmail Aygün
Finike: Yakup Şafakçı
Gazipaşa: Mustafa Bacak
Gündoğmuş: Hayri Demirel
İbradı: Muhittin Gazi
Kaş: Hamza Karaağaç
Kemer: Şafak Barbaros
Kepez: Mehmet Akburak
Konyaaltı: Ali Soysal
Korkuteli: Hasanali İrban
Kumluca: Ergün Eren
Manavgat: İlhami Demiral
Muratpaşa: Ahmet Durak
Serik: Adem Demirel
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:25 Kaynak: AA
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