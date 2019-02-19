Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Antalya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Antalya'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Antalya'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Büyükşehir: Menderes Türel (Cumhur İttifakı)



Akseki: İbrahim Özkan



Aksu: Halil Şahin



Demre: Süleyman Topçu



Döşemealtı: Emre Afacan



Elmalı: Ümit Öztekin



Gazipaşa: Adil Çelik



Gündoğmuş: Mehmet Özeren



İbradı: Hatice Sekmen



Kaş: Mutlu Ulutaş



Kepez: Hakan Tütüncü



Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu



Kumluca: Hüsamettin Çetinkaya



Manavgat: Hasan Öz



Muratpaşa: Gökçe Özdoğan Enç



Serik: Enver Aputkan



MHP



Alanya: Adem Murat Yücel



Kemer: Yusuf Üras



Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek



Finike: Nail Dülgeroğlu



CHP



Büyükşehir: Muhittin Böcek (Millet İttifakı)



Akseki: Erdoğan Erdoğan



Döşemealtı: Turgay Genç



Finike: Mustafa Geyikçi



Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz



İbradı: Serkan Küçükkuru



Kaş: Hayri Süt



Kemer: Mustafa Gül



Kepez: Murat Dinç



Konyaaltı: Semih Esen



Kumluca: Mustafa Köleoğlu



Manavgat: Şükrü Sözen



Muratpaşa: Ümit Uysal



İYİ Parti



Alanya: Abdullah Sönmez



Aksu: Durmuş Ali Arslan



Demre: Okan Kocakaya



Elmalı: Halil Öztürk



Korkuteli: Halil Kara



Gündoğmuş: Sultan Çetin



Serik: Yusuf Mecek



Saadet Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Ali Aktaş



Alanya: Habip Şanlı



Aksu: Yusuf Hatip



Demre: Abdulkadir Kayabaş



Döşemealtı: Ömer Saçkan



Elmalı: İsmail Aygün



Finike: Yakup Şafakçı



Gazipaşa: Mustafa Bacak



Gündoğmuş: Hayri Demirel



İbradı: Muhittin Gazi



Kaş: Hamza Karaağaç



Kemer: Şafak Barbaros



Kepez: Mehmet Akburak



Konyaaltı: Ali Soysal



Korkuteli: Hasanali İrban



Kumluca: Ergün Eren



Manavgat: İlhami Demiral



Muratpaşa: Ahmet Durak



Serik: Adem Demirel

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