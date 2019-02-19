Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Kahramanmaraş
'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kahramanmaraş'ta bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Hayrettin Güngör
(Cumhur İttifakı) Onikişubat
: Hanefi Mahçiçek
(Cumhur İttifakı) Dulkadiroğlu
: Necati Okay
(Cumhur İttifakı) Elbistan
: Mehmet Gürbüz
(Cumhur İttifakı) Afşin
: Mehmet Fatih Güven
(Cumhur İttifakı) Göksun
: Hüseyin Coşkun Aydın
(Cumhur İttifakı) Ekinözü
: Bilal Eker (Cumhur İttifakı) Andırın
: Ahmet Doğan
(Cumhur İttifakı) Türkoğlu
: Osman Okumuş
(Cumhur İttifakı) Pazarcık
: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Ali Öztunç
(Millet İttifakı)
Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan
(Millet İttifakı) Nurhak
: İlhami Bozan
(Millet İttifakı)
Ekinözü: Fatih Vicdan
(Millet İttifakı)
Pazarcık: Haydar İkizer
(Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Nurhak: Battal Kaya
(Cumhur İttifakı) Çağlayancerit
: Hanifi Sarıaltun
(Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Onikişubat: Mustafa Bastırmacı
(Millet İttifakı)
Elbistan: Abdullah Paksoy
(Millet İttifakı)
Afşin: Adem Yıldız
(Millet İttifakı)
Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı)
Andırın: Ali Çatalbaş
(Millet İttifakı)
Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı)
Çağlayancerit: Ahmet Nazım
Engizek (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü
Onikişubat: Selim
Kale
Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe
Elbistan: Sami Polat
Afşin: Şeref Ertekin
Göksun: İshak Köroğlu
Nurhak: Mehmet Alış
Ekinözü: Oktay Ceyhan
Andırın: Abdullah Tor
Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı
Pazarcık: Ali Çolak
Çağlayancerit: İrfan Şişman
Büyük Birlik Partisi
Onikişubat: Fulya Köse
Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz
Elbistan: İbrahim Alagöz
Afşin: Ecevit Kavak
Göksun: Ali Kıraç
Pazarcık: Ali Ergören
Çağlayancerit: Eyup Babuşcu
Bağımsız Türkiye
Partisi
Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz
Onikişubat: Sezai Çevirici
Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir: Ali Şenyüz
Vatan Partisi
Büyükşehir: Cafer Sincer
Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Mehmet Kenger
Pazarcık: Kamil Dalkara
Bağımsız
Büyükşehir: İrfan Fıstık
Büyükşehir: Ömer Solak