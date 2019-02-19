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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

1 saat önce

Tokat'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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Tokat'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Tokat'ta, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi


Tokat: Eyüp Eroğlu

Almus: Yüksel Mirzaoğlu

Artova: Lütvu Yalçın

Başçiftlik: Murat Tuncal

Erbaa: Hüseyin Yıldırım

Niksar: Özdilek Özcan

Pazar: Erdoğan Yılmaz

Reşadiye: Mustafa Yılmaz

Sulusaray: Necmettin Coruk

Turhal: İlker Bekler

Yeşilyurt: Ümit Mutlu Özügenç

Zile: Mehmet Salih Ün

Cumhuriyet Halk Partisi


Turhal: Hasan Yücel Resuloğlu

Zile: Şükrü Sargın (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi


Tokat: Adnan Özmen

Almus: Bekir Özer

Artova: Mahmut Gülhan

Başçiftlik: Mustafa Öztürk

Erbaa: Ertuğrul Karagöz

Niksar: Duran Yadigar

Pazar: Oğuz Keleş

Reşadiye: Mustafa Şahin

Turhal: Gökhan Bozkurt

Yeşilyurt: Muhsin Yılmaz

Zile: Ali Özgan

İYİ Parti

Tokat: Hüseyin Yarıcı (Millet İttifakı)

Almus: Mehmet Sıldıroğlu (Millet İttifakı)

Artova: Serkan Karataş (Millet İttifakı)

Erbaa: Murat Toycan Selçuk (Millet İttifakı)

Niksar: Emrah Köknar (Millet İttifakı)

Pazar: Hüsamettin Mert Fırtına (Millet İttifakı)

Turhal: Bekir Baklacı

Yeşilyurt: İlhan Aslan (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Tokat: Alpaslan Akyüz

Almus: Salih Reel

Artova: Alim Dirican

Başçiftlik: Bekir Kesici

Erbaa: Mustafa Yılmaz

Niksar: Mehmet Somuncu

Pazar: Mustafa Kılınç

Reşadiye: Erdal Avşar

Turhal: Mustafa Şahin

Yeşilyurt: Mustafa Aktaş

Zile: Nihat Utaş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:40 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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