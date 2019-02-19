Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

1 saat önce

Rize'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
Rize'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Rize'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Rize: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Ardeşen: Avni Kahya

Çayeli: Mustafa Baltacı

İyidere: Saffet Mete

Pazar: Ahmet Basa

Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)

Hemşin: Halim Kazım Bekar

Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)

Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu

Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız

Kalkandere: Kenan Yıldırım

İkizdere: Ali Fuat Yıldırım

Cumhuriyet Halk Partisi


Rize: Ayhan Akyüz

Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)

Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)

Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)

Pazar: Kazım Balta

Milliyetçi Hareket Partisi

Ardeşen: Remzi Kutanoğlu

Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi

İyidere: Osman Mete

Hemşin: Muhammet Sağlam

Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız

Derepazarı: Selim Metin

Kalkandere: Abdullah Çakmak

İkizdere: Hakan Karagöz

Pazar: Gülşah Bilaloğlu

İYİ Parti

Rize: Yakup Özkan

Çayeli:
Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)

Pazar: Tayfun Tan

Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)

Kalkandere: Pınar Ömeroğlu

İkizdere: Pampuli Tüfenk

Saadet Partisi

Rize: Muhammet Kaçar

Ardeşen: Sait Eksilmez

Çayeli: Hamza Yılancı

İyidere: Mustafa Aydın Kartal

Pazar: Hasan Taşkın

Güneysu: Vahdet Erdoğan

Hemşin: Abdülkadir Çelik

Fındıklı: Onur Öztürk

Çamlıhemşin: İbrahim Döne

Derepazarı: Beytullah Yılmaz

Kalkandere: Mehmet Özdemir

İkizdere: İlyas Taşkın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Rize, Politika
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