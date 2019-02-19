Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Rize
'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Rize'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Rize: Rahmi Metin
(Cumhur İttifakı) Ardeşen
: Avni Kahya Çayeli
: Mustafa Baltacı İyidere
: Saffet Mete
Pazar: Ahmet Basa Güneysu
: Rıfat Özer
(Cumhur İttifakı) Hemşin
: Halim Kazım Bekar Fındıklı
: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı) Çamlıhemşin
: Osman Haşimoğlu Derepazarı
: Ahmet Ayhan Yıldız Kalkandere
: Kenan Yıldırım İkizdere
: Ali Fuat Yıldırım Cumhuriyet Halk Partisi
Rize: Ayhan Akyüz
Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı
(Millet İttifakı)
Fındıklı: Ercüment Şahin
Çervatoğlu (Millet İttifakı)
Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)
Pazar: Kazım Balta
Milliyetçi Hareket Partisi
Ardeşen: Remzi Kutanoğlu
Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi
İyidere: Osman Mete
Hemşin: Muhammet Sağlam
Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız
Derepazarı: Selim
Metin
Kalkandere: Abdullah Çakmak
İkizdere: Hakan Karagöz
Pazar: Gülşah Bilaloğlu
İYİ Parti
Rize: Yakup Özkan
Çayeli:
Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)
Pazar: Tayfun Tan
Güneysu: Sefer Özer
(Millet İttifakı)
Kalkandere: Pınar
Ömeroğlu
İkizdere: Pampuli Tüfenk
Saadet Partisi
Rize: Muhammet Kaçar
Ardeşen: Sait Eksilmez
Çayeli: Hamza Yılancı
İyidere: Mustafa Aydın
Kartal
Pazar: Hasan Taşkın
Güneysu: Vahdet Erdoğan
Hemşin: Abdülkadir Çelik
Fındıklı: Onur Öztürk
Çamlıhemşin: İbrahim Döne
Derepazarı: Beytullah Yılmaz
Kalkandere: Mehmet Özdemir
İkizdere: İlyas Taşkın