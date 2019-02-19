Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

1 saat önce

Çankırı'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
Çankırı'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Çankırı: Hüseyin Boz

Atkaracalar: Harun Oflaz

Bayramören: İsmail Güngör

Çerkeş: Hasan Sopacı

Eldivan: Musafa Lafcı

Ilgaz: Mehmet Öztürk

Kızılırmak: Bayar Soysal

Korgun: Kamil Akel

Kurşunlu: Şakir Kaymak

Orta: Bayram Yavuz Onay

Şabanözü: Faik Özcan

Yapraklı: Ali Hasekioğlu

Yaylakent beldesi: Kadir Dede

Saçak beldesi: Ramazan Yarım

Çardaklı beldesi: Osman Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi

Çankırı: Mustafa İbişoğlu

Çerkeş: Erdoğan Çubukçuoğlu

Eldivan: Afife Ülkü Kavalalı

Kurşunlu: Tevfik Metin Aktaş

Şabanözü: Zeki Göktaş

Milliyetçi Hareket Partisi

Çankırı: İsmail Hakkı Esen

Atkaracalar: Alirıza Küçükkutlu

Bayramören: Halil Muratoğlu

Çerkeş: Hüseyin Erdoğan

Eldivan: Nusrettin Gökçer

Ilgaz: Arif Çayır

Kızılırmak: Bahattin Güler

Korgun: Hasan Hüseyin Kozan

Kurşunlu: Hüdai Hamdi Büyükpoyraz

Orta: Yunus Yarımkaya

Şabanözü: Mustafa Karakaya

Yapraklı: Ömer Güngör

Yaylakent beldesi: Murat Çavuş

Saçak beldesi: İsa Yazıbaşı

Çardaklı beldesi: Osman Çiğdem

İYİ Parti

Çankırı: Raif Oktay

Ilgaz: Hakkı Yalçın

Korgun: Arif Soysal

Bayramören: Kerim Karakoç

Saadet Partisi

Çankırı: Mustafa Ünver

Atkaracalar: Zekeriya Çakır

Bayramören: Yaşar Emiral

Çerkeş: Satılmış Üke

Eldivan: Faruk Karatatar

Ilgaz: Sait Yılmaz

Kızılırmak: Tevfik Efe

Korgun: Bahattin Şenol

Kurşunlu: Recep Kalfa

Orta: Ahmet Nafiz Tekin

Şabanözü: Şeref Yetan

Yapraklı: Abdulmuttalip Aydoğan

Yaylakent beldesi: Mevlüt Tutucu

Saçak beldesi: Melehat Işık

Çardaklı beldesi: Şeyma Uzun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Hüseyin Boz, Çankırı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor Deniz Seki, Tayfun Topal'la İlişkisini Bitirdiğini Açıkladı

Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 23:10:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]