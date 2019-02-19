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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

43 dakika önce

Aksaray'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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Aksaray'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Aksaray'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Aksaray: Evran Dinçer

Ağaçören: Kemal Selman

Eskil: Necati Belgemen

Gülağaç: Faruk Teğmen

Güzelyurt: Ünal Demircioğlu

Ortaköy: Ali Rıza Özdemir

Sarıyahşi: Fatih Ünsal

Sultanhanı: Fahri Solak

Cumhuriyet Halk Partisi

Sarıyahşi: Eren Özdaş

Sultanhanı: Ahmet Karacaer

Eskil: Yakup Gök

Milliyetçi Hareket Partisi

Aksaray: Sefer Alkan

Ortaköy: Mahmut Ütük

Gülağaç: Ahmet Singin

Güzelyurt: Sadullah Er

Sarıyahşi: İbrahim Kazancı

Sultanhanı: Mehmet Çakır

Ağaçören: Yaşar Bekleviç

Eskil: Mustafa Zavlak

İyi Parti

Aksaray: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)

Sultanhanı: Selim Temel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:20 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Selim Temel, Aksaray, Güncel
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