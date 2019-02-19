Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Aksaray'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Aksaray'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.





Aksaray'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:





Adalet ve Kalkınma Partisi



Aksaray: Evran Dinçer



Ağaçören: Kemal Selman



Eskil: Necati Belgemen



Gülağaç: Faruk Teğmen



Güzelyurt: Ünal Demircioğlu



Ortaköy: Ali Rıza Özdemir



Sarıyahşi: Fatih Ünsal



Sultanhanı: Fahri Solak



Cumhuriyet Halk Partisi



Sarıyahşi: Eren Özdaş



Sultanhanı: Ahmet Karacaer



Eskil: Yakup Gök



Milliyetçi Hareket Partisi



Aksaray: Sefer Alkan



Ortaköy: Mahmut Ütük



Gülağaç: Ahmet Singin



Güzelyurt: Sadullah Er



Sarıyahşi: İbrahim Kazancı



Sultanhanı: Mehmet Çakır



Ağaçören: Yaşar Bekleviç



Eskil: Mustafa Zavlak



İyi Parti



Aksaray: Özkan Türemiş (Millet İttifakı)



Sultanhanı: Selim Temel

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