Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

39 dakika önce

Ardahan'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
Ardahan'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Merkez : Yunus Baydar (Cumhur ittifakı)

Göle : Gültekin

Hanak : Taşdemir Çoban

Damal : Özge Derdiyok

Posof : Cahit Ulgar

Çıldır : Kemal Yakup Azizoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi


Merkez : Faruk Demir

Göle : Özel Özen

Hanak : Ayhan Büyükkaya

Damal : Ergin Önal

Posof : Onur Bayraktar

Çıldır : Mehmet Mülazim Karaçay

Milliyetçi Hareket Partisi

Göle : Oktay Arslan

Hanak : Şahin Laçin

Damal : Taner Tan

Posof : Cevdet Derim

Çıldır : Ozan Bektemur

Halkların Demokratik Partisi

Göle : Nizamettin Öztürk

İYİ Parti

Merkez : Mete Özdemir

Demokratik Sol Parti

Merkez : İmkan Balcı

Hanak : Necati Tuna

Damal : Mehmet Ali Akkuş

Çıldır : Mutlu Göksu

Vatan Partisi

Merkez : Özcan Güven

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:23 Kaynak: AA

Merkez, Ardahan, Politika
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