Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

38 dakika önce

Burdur'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
Burdur'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Burdur'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Burdur: Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)

Ağlasun: Ali Ulusoy

Altınyayla: Ahmet Serttaş

Bucak: Emrullah Ünal

Çavdır: Mustafa Uysal

Çeltikçi: Rıza Yanar

Gölhisar: İbrahim Sertbaş

Kemer: İsmail Özay

Karamanlı: Fatih Selimoğlu

Tefenni: Süleyman Başer

Yeşilova: İsmail Kavla

Milliyetçi Hareket Partisi

Ağlasun: Mehmet Turgut

Altınyayla: Ali Karayel

Bucak: Azmi Özkurt

Çavdır: Süleyman Kayacan

Çeltikçi: Recep Aydın

Gölhisar: Nasuh Eroğuz

Kemer: Süleyman Yavuz

Karamanlı: Filiz Şener Türkoğlu

Tefenni: Ümit Alagöz

Yeşilova: Ömer Atasoy

Cumhuriyet Halk Partisi

Burdur: Ali Orkun Ercengiz (Millet İttifakı)

Ağlasun: Fevzi Kasap

Çeltikçi: Ahmet Bozdağ


Karamanlı : Turgut Yasa

Yeşilova: Mümtaz Şenel

İYİ Parti

Ağlasun: Aydın Kaplan

Altınyayla: Recep Ergan

Bucak: Ahmet Alpaslan Dursun

Çavdır: İsmail Kuzucu

Gölhisar: Bülent Şakir Okunakol

Kemer: İsmail Boztaş

Saadet Partisi

Burdur: Musa Sayar

Ağlasun: Mahmut Gün

Altınyayla: Hasan Kavçakar

Bucak: Osman Kızıltan

Çavdır: Veli Eren

Çeltikçi: Seyit Onat

Gölhisar: Alaaddin Dinç

Karamanlı: Hasan Şahin

Kemer: Musa Kırlı

Tefenni: Ali İhsan Okunakol

Yeşilova: Mustafa Kemal Palvan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:24 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı Genişledi! 44 İlde AK Parti, 7 İlde MHP Aday Gösterdi CHP'den Adaylığı Geri Çekilen Suat Nezir: 3-5 Tane Zibidi Yolumuzdan Çeviremeyecek

Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı Terör Örgütü Nusra'nın Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya'da Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 23:02:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]