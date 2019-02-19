Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Burdur'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Burdur'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Burdur'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Burdur: Deniz Kurt (Cumhur İttifakı)



Ağlasun: Ali Ulusoy



Altınyayla: Ahmet Serttaş



Bucak: Emrullah Ünal



Çavdır: Mustafa Uysal



Çeltikçi: Rıza Yanar



Gölhisar: İbrahim Sertbaş



Kemer: İsmail Özay



Karamanlı: Fatih Selimoğlu



Tefenni: Süleyman Başer



Yeşilova: İsmail Kavla



Milliyetçi Hareket Partisi



Ağlasun: Mehmet Turgut



Altınyayla: Ali Karayel



Bucak: Azmi Özkurt



Çavdır: Süleyman Kayacan



Çeltikçi: Recep Aydın



Gölhisar: Nasuh Eroğuz



Kemer: Süleyman Yavuz



Karamanlı: Filiz Şener Türkoğlu



Tefenni: Ümit Alagöz



Yeşilova: Ömer Atasoy



Cumhuriyet Halk Partisi



Burdur: Ali Orkun Ercengiz (Millet İttifakı)



Ağlasun: Fevzi Kasap



Çeltikçi: Ahmet Bozdağ





Karamanlı : Turgut Yasa



Yeşilova: Mümtaz Şenel



İYİ Parti



Ağlasun: Aydın Kaplan



Altınyayla: Recep Ergan



Bucak: Ahmet Alpaslan Dursun



Çavdır: İsmail Kuzucu



Gölhisar: Bülent Şakir Okunakol



Kemer: İsmail Boztaş



Saadet Partisi



Burdur: Musa Sayar



Ağlasun: Mahmut Gün



Altınyayla: Hasan Kavçakar



Bucak: Osman Kızıltan



Çavdır: Veli Eren



Çeltikçi: Seyit Onat



Gölhisar: Alaaddin Dinç



Karamanlı: Hasan Şahin



Kemer: Musa Kırlı



Tefenni: Ali İhsan Okunakol



Yeşilova: Mustafa Kemal Palvan

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