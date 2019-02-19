Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
35 dakika önce
Muğla'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Muğla'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Muğla'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)
Bodrum: Tahir Ateş
Dalaman: Muhammet Karakuş
Fethiye: Muhittin Kayabaş
Kavaklıdere: Mehmet Demir
Köyceğiz: Kamil Ceylan
Marmaris: Serkan Yazıcı
Menteşe: Gültekin Akça
Milas: Barış Saylak
Seydikemer: Yakup Otgöz
Ula: İsmail Akkaya,
Yatağan: Mustafa Toksöz
Milliyetçi Hareket Partisi
Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)
Ortaca: Recep Güneş (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Osman Gürün
Dalaman: Muhammet Şaşmaz
Bodrum: Mustafa Saruhan
Datça: Gürsel Uçar
Fethiye: Alim Karaca
Kavaklıdere: Kenan Ay
Köyceğiz: Hüseyin Erol
Marmaris: Mehmet Oktay
Menteşe: Bahattin Gümüş
Milas: Muhammet Tokat
Ortaca: Mehmet Sertkaya
Seydikemer: İbrahim Ertürk
Ula: Ümit Karaarslan
Yatağan: Halil Arslan
İYİ Parti
Fethiye: Nagehan Bulut
Bodrum: Mehmet Tosun
Ula: Bekir Tavas
Seydikemer: Eşref Şen
Dalaman: Sedat Kızıl
Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç
Datça: Levent Aslan
Saadet Partisi
Büyükşehir: Turhan Tutumlu
Bodrum: Ahmet Ergin
Dalaman: Kemal Yurt
Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu
Fethiye: Hakkı Kavas
Kavaklıdere: Onur Can
Köyceğiz: Sayit Aydın
Marmaris: İlhan Özler
Menteşe: Ömer Yenice
Milas: Emin Eren
Ortaca: Bayram Çelik
Seydikemer: Hüseyin Karabulut
Ula: Gülfem Okur
Yatağan: Hayrettin Yaya
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:26 Kaynak: AA
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