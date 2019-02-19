Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Muğla'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Muğla'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Muğla'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)



Bodrum: Tahir Ateş



Dalaman: Muhammet Karakuş



Fethiye: Muhittin Kayabaş



Kavaklıdere: Mehmet Demir



Köyceğiz: Kamil Ceylan



Marmaris: Serkan Yazıcı



Menteşe: Gültekin Akça



Milas: Barış Saylak



Seydikemer: Yakup Otgöz



Ula: İsmail Akkaya,



Yatağan: Mustafa Toksöz



Milliyetçi Hareket Partisi



Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)



Ortaca: Recep Güneş (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Büyükşehir: Osman Gürün



Dalaman: Muhammet Şaşmaz



Bodrum: Mustafa Saruhan



Datça: Gürsel Uçar



Fethiye: Alim Karaca



Kavaklıdere: Kenan Ay



Köyceğiz: Hüseyin Erol



Marmaris: Mehmet Oktay



Menteşe: Bahattin Gümüş



Milas: Muhammet Tokat



Ortaca: Mehmet Sertkaya



Seydikemer: İbrahim Ertürk



Ula: Ümit Karaarslan



Yatağan: Halil Arslan



İYİ Parti



Fethiye: Nagehan Bulut



Bodrum: Mehmet Tosun



Ula: Bekir Tavas



Seydikemer: Eşref Şen



Dalaman: Sedat Kızıl



Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç



Datça: Levent Aslan



Saadet Partisi



Büyükşehir: Turhan Tutumlu



Bodrum: Ahmet Ergin



Dalaman: Kemal Yurt



Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu



Fethiye: Hakkı Kavas



Kavaklıdere: Onur Can



Köyceğiz: Sayit Aydın



Marmaris: İlhan Özler



Menteşe: Ömer Yenice



Milas: Emin Eren



Ortaca: Bayram Çelik



Seydikemer: Hüseyin Karabulut



Ula: Gülfem Okur



Yatağan: Hayrettin Yaya

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