Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



İstanbul'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım



Adalar: Özlem Öztekin Vural



Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı



Ataşehir: İsmail Erdem



Avcılar: İbrahim Ulusoy



Bağcılar: Lokman Çağırıcı



Bahçelievler: Hakan Bahadır



Bakırköy: Mehmet Umur



Başakşehir: Yasin Kartoğlu



Bayrampaşa: Atila Aydıner



Beykoz: Murat Aydın



Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık



Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız



Büyükçekmece: Mevlüt Uysal



Çatalca: Mesut Üner



Çekmeköy: Ahmet Poyraz



Esenler: M. Tevfik Göksu



Esenyurt: Azmi Ekinci



Eyüpsultan: Deniz Köken



Fatih: Ergün Turan



Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta



Güngören: Bünyamin Demir



Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz





Kağıthane: Mevlüt Öztekin





Kartal: Ebubekir Taşyürek





Küçükçekmece: Temel Karadeniz





Pendik: Ahmet Cin





Sancaktepe: Şeyma Döğücü





Sarıyer: Salih Bayraktar





Sultanbeyli: Hüseyin Keskin





Sultangazi: Abdurrahman Dursun





Şile: İlhan Ocaklı





Şişli: Nihal Yıldırım





Tuzla: Şadi Yazıcı





Ümraniye: İsmet Yıldırım





Üsküdar: Hilmi Türkmen





Zeytinburnu: Ömer Arısoy



Cumhuriyet Halk Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu



Adalar: Edem Gül



Ataşehir: Battal İlgezdi



Avcılar: Turan Hançerli



Bahçelievler Mehmet Ali Özkan



Bakırköy: Bülent Kerimoğlu



Başakşehir: Abdulhadi Akmugan



Bayrampaşa: Remzi Albayrak



Beşiktaş Rıza Akpolat



Beykoz: Coşkun Tosun



Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık





Beyoğlu: Alper Taş





Büyükçekmece: Hasan Akgün





Çatalca: Cem Kara





Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım





Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt





Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu





Fatih: Soner Özimer





Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya





Güngören: İsmet Yaşar





Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı





Kartal: Gökhan Yüksel





Küçükçekmece: Kemal Çebi





Maltepe: Ali Kılıç





Pendik: Mehmet Salih Usta





Sancaktepe: Özgen Nama





Sarıyer: Şükrü Genç





Silivri: Özcan Işıklar



Sultanbeyli: Ayhan Koç



Sultangazi: Haluk Bozkurt





Şile: Ali Şecaattin Güney





Şişli: Muammer Keskin





Tuzla: Salim Gürsoy





Ümraniye: Cafer Aktürk





Üsküdar: Ahmet Kılıç





Zeytinburnu: Adil Emecan



Milliyetçi Hareket Partisi





Beşiktaş: Serkan Topeli



Maltepe: Ahmet Baykan



Silivri: Volkan Yılmaz



Halkların Demokratik Partisi



Bağcılar: Hüda Kaya



Esenler: Celal Alpan



Gaziosmanpaşa: Sinan Zincir



Kağıthane: İsa Yıldız



Sultanbeyli: Nihat Akdoğan



Sultangazi: Cevdet Konak



İYİ Parti



Arnavutköy: Muharrem Yaman



Bağcılar: Muhammed Bayram



Bakırköy: Ateş Ünal Erzen





Beykoz: Bilgehan Murat Miniç





Beşiktaş: Affan Keçeci





Şile: Rahmi Çakar





Kağıthane: Mehmet Aslan



Kadıköy: Emre Kınay





Esenler: Mustafa Yılmaz



Saadet Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar



Adalar: Hakan Aktaş



Arnavutköy: Ekrem Önal



Ataşehir: Adem Boz



Avcılar: Mücahit Karlı



Bağcılar: Şakir Şahin



Bahçelievler: Yaşar Avcı



Bakırköy: Adnan Şahin



Başakşehir: Bekir Demirkaya



Bayrampaşa: İsmail Acar



Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen



Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu



Beylikdüzü: Tuncer Koğa



Beyoğlu: Mehmet Yıldız



Büyükçekmece: Caner Bitiş



Çatalca Serdar Taşar



Çekmeköy Abdulhalim Meşe



Esenler: Tuğrul Yalçınkaya



Esenyurt: Hasan Kara



Eyüpsultan: İlker Çiftçi



Fatih İbrahim Bakşiş



Gaziosmanpaşa: Bilal Ay



Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu



Kadıköy Recep Yılmaz



Kağıthane: Zeynel Keskin



Kartal: Fehim Hava



Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş



Maltepe Fatih Erbican



Pendik Mahmut Kılıç



Sancaktepe: Zeki Başaran



Sarıyer: Davut Tepeyurt



Silivri: Şükrü Yıldırım



Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül



Sultangazi: Hüseyin Aydoğan



Şile: Yunus Emre Köse



Şişli: Muharrem Çam



Tuzla: Resul Kılıç



Ümraniye: Yakup Kasımay



Üsküdar: Yılmaz Bayat



Zeytinburnu Mikail Kabak



Büyük Birlik Partisi



Arnavutköy: Aytekin Kurt



Ataşehir: Barış Sayan



Avcılar: Selahattin Şavur



Bağcılar: Bülent Şahin



Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu



Başakşehir: Uğur Bay



Bayrampaşa: Mehmet Ceylan



Beşiktaş: Hasan Keskin



Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu



Büyükçekmece: Halil Eker



Beykoz: Abdullah Demiray



Çatalca: Ünal Pamuk



Esenyurt: Yusuf İvgen



Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol



Güngören: Mustafa Duman



Kadıköy: Kadir Turan



Kağıthane: Yusuf Karademir



Küçükçekmece: Hüseyin Doğan



Sancaktepe: Hasan Güngörmez



Sarıyer: Hüseyin Koç



Silivri: Ramiz Aksu



Sultanbeyli: Hamdi Yıldız



Sultangazi: Yakup Yılmaz



Şişli: M. Umut Dövletoğulları



Tuzla: Sedef Arzu Ur



Ümraniye: Bülent Taş



Demokratik Sol Parti







Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın



Adalar: Coşkun Özden



Arnavutköy: Serdal Delikkaya



Ataşehir: Levent Limon



Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli



Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir



Bahçelievler: Sema Men



Bakırköy: Ali Fatinoğlu



Başakşehir: Adile Aslan



Bayrampaşa: Ersin Bilen



Beşiktaş: Erol Özberk



Beykoz: İbrahim Uysal



Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı



Beyoğlu: Hüseyin Özhan



Büyükçekmece: Ümit Şahbaz



Çatalca: Arslan Erdoğmuş



Çekmeköy: Ayşenur Altan



Esenler: İshak Koç



Esenyurt: İpek Süt



Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar



Fatih: Uluğbek Hekimoğlu



Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban



Güngören: Nazım Özdemir



Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli



Kağıthane: Ekrem Şit



Kartal: Ata Can Bektaş



Küçükçekmece: Birkan Duran



Maltepe: Özcan Kaya



Pendik: Murtaza Sasa



Sancaktepe: Seyfi Ergül



Sarıyer: Hümeyra Gürsoy



Silivri: Selami Değirmenci



Sultanbeyli: Adem Baş



Sultangazi: Tarık Ersoy



Şile: Ümit Yaşar Kaya



Şişli: Mustafa Sarıgül



Tuzla: Akın Tekdal



Ümraniye: Nesim Pakır



Üsküdar: Naim Er



Zeytinburnu: Derya Mutlu



Vatan Partisi



Büyükşehir Belediyesi: İlker Yücel



Adalar: Orhan Şenoğlu



Arnavutköy: İsmet Çeşmeli





Ataşehir: Etem Kırca





Bağcılar: İlker Işık





Bahçelievler: Cem Doğan





Başakşehir: Tülin Saner





Bayrampaşa: Teoman Alili





Beşiktaş: Ahmet Göktaş





Beykoz: Esra Ispalarlı





Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu





Beyoğlu: İzzettin Özgibar





Büyükçekmece: Hasan Baydemir





Çatalca: Ergün Aslan





Çekmeköy: Barış Erdem





Esenler: Oktay Şahin





Esenyurt: Zeki Aksoy





Eyüpsultan: Hümeyra Ayten





Fatih: Süleyman Doğan





Gaziosmanpaşa: Emin Algül





Güngören: Eylem Aşamdır





Kadıköy: Osman Erbil





Kağıthane: Hasan Mert





Kartal: Perihan Tekin





Küçükçekmece: Selçuk Tut





Maltepe: Ufuk Özgen





Pendik: Mehmet Akkaya





Sancaktepe: Hüseyin Palancı





Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız





Silivri: İlker Dağlıoğlu





Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz





Sultangazi: Deniz Çakmak





Şile: Mehmet Ödemiş





Şişli: Kadri Bülent Önal





Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş





Ümraniye: Uğur Çetinkaya





Üsküdar: Ali Serdar Bolat





Zeytinburnu: Oktay Ekmen



Bağımsız Türkiye Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil



Adalar: Taner Önel



Arnavutköy: Recayi Özcan



Ataşehir: Rahmi Şen



Avcılar: Burak Tilev



Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu



Bağcılar: Aziz Karaca



Bahçelievler: Murat Gülen



Bakırköy: Hakan Rona



Başakşehir: Orhan Doğan



Bayrampaşa: Mithat Kandemir



Beykoz: İrfan Şahin



Beylikdüzü: Mehmet Aksoy



Beyoğlu: Cem Kayalı



Büyükçekmece: Ayhan Öksüz



Çatalca: Mahmut Erdem



Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek



Esenler: Hacı Çınar



Esenyurt: Ekrem Yıldız



Eyüpsultan: Birol Civelek



Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu



Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz



Güngören: Abdülkadir İnan



Kadıköy: Nuh Naci Akay



Kağıthane: İsmail Sağır



Kartal: Ali Dicel



Küçükçekmece: Kerim Aktacir



Maltepe: Murat Efir



Pendik: Seçkin Karataş



Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar



Sarıyer Altan Kalemci



Silivri: Harun Özbiliş



Sultanbeyli: Mustafa Özkan



Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin



Şile: Nurettin Tığlı



Şişli: Gökhan Avcı



Tuzla: Yücel Atalar



Ümraniye: Fatih Şenocak



Üsküdar: Hüseyin Turhan



Zeytinburnu: Emir Toraman



Türkiye Komünist Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu





Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal





Ataşehir: Fide Lale Durak





Bağcılar: Ekrem Çağlar





Bakırköy: Orhan Gökdemir





Beşiktaş: Erkan Pelit





Beykoz: Murat Dilek





Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay





Büyükçekmece: Övünç Ballı





Çekmeköy: Atacan May





Esenler: Atakan Boyoğlu





Fatih: Yaşar Çelik





Güngören: Fatma Akın





Kağıthane: Selen Kartay





Kartal: Selahattin Kural





Maltepe: Yıldız Koç





Sancaktepe: Atilla Özdemir





Sultanbeyli: Hasan Güney





Şişli: Nevzat Evrim Ön

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