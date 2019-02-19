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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

29 dakika önce

İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
İstanbul'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

İstanbul'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Binali Yıldırım

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağırıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atila Aydıner

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: M. Tevfik Göksu

Esenyurt: Azmi Ekinci

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz


Kağıthane: Mevlüt Öztekin


Kartal: Ebubekir Taşyürek


Küçükçekmece: Temel Karadeniz


Pendik: Ahmet Cin


Sancaktepe: Şeyma Döğücü


Sarıyer: Salih Bayraktar


Sultanbeyli: Hüseyin Keskin


Sultangazi: Abdurrahman Dursun


Şile: İlhan Ocaklı


Şişli: Nihal Yıldırım


Tuzla: Şadi Yazıcı


Ümraniye: İsmet Yıldırım


Üsküdar: Hilmi Türkmen


Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Ekrem İmamoğlu

Adalar: Edem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi

Avcılar: Turan Hançerli

Bahçelievler Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş Rıza Akpolat

Beykoz: Coşkun Tosun

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık


Beyoğlu: Alper Taş


Büyükçekmece: Hasan Akgün


Çatalca: Cem Kara


Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım


Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt


Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu


Fatih: Soner Özimer


Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya


Güngören: İsmet Yaşar


Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı


Kartal: Gökhan Yüksel


Küçükçekmece: Kemal Çebi


Maltepe: Ali Kılıç


Pendik: Mehmet Salih Usta


Sancaktepe: Özgen Nama


Sarıyer: Şükrü Genç


Silivri: Özcan Işıklar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Haluk Bozkurt


Şile: Ali Şecaattin Güney


Şişli: Muammer Keskin


Tuzla: Salim Gürsoy


Ümraniye: Cafer Aktürk


Üsküdar: Ahmet Kılıç


Zeytinburnu: Adil Emecan

Milliyetçi Hareket Partisi


Beşiktaş: Serkan Topeli

Maltepe: Ahmet Baykan

Silivri: Volkan Yılmaz

Halkların Demokratik Partisi

Bağcılar: Hüda Kaya

Esenler: Celal Alpan

Gaziosmanpaşa: Sinan Zincir

Kağıthane: İsa Yıldız

Sultanbeyli: Nihat Akdoğan

Sultangazi: Cevdet Konak

İYİ Parti

Arnavutköy: Muharrem Yaman

Bağcılar: Muhammed Bayram

Bakırköy: Ateş Ünal Erzen


Beykoz: Bilgehan Murat Miniç


Beşiktaş: Affan Keçeci


Şile: Rahmi Çakar


Kağıthane: Mehmet Aslan

Kadıköy: Emre Kınay


Esenler: Mustafa Yılmaz

Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Necdet Gökçınar

Adalar: Hakan Aktaş

Arnavutköy: Ekrem Önal

Ataşehir: Adem Boz

Avcılar: Mücahit Karlı

Bağcılar: Şakir Şahin

Bahçelievler: Yaşar Avcı

Bakırköy: Adnan Şahin

Başakşehir: Bekir Demirkaya

Bayrampaşa: İsmail Acar

Beşiktaş: Murat Kutlu Sezen

Beykoz: Muharrem Kaşıtoğlu

Beylikdüzü: Tuncer Koğa

Beyoğlu: Mehmet Yıldız

Büyükçekmece: Caner Bitiş

Çatalca Serdar Taşar

Çekmeköy Abdulhalim Meşe

Esenler: Tuğrul Yalçınkaya

Esenyurt: Hasan Kara

Eyüpsultan: İlker Çiftçi

Fatih İbrahim Bakşiş

Gaziosmanpaşa: Bilal Ay

Güngören: Adnan Hacıabdullahoğlu

Kadıköy Recep Yılmaz

Kağıthane: Zeynel Keskin

Kartal: Fehim Hava

Küçükçekmece: Mustafa Kurdaş

Maltepe Fatih Erbican

Pendik Mahmut Kılıç

Sancaktepe: Zeki Başaran

Sarıyer: Davut Tepeyurt

Silivri: Şükrü Yıldırım

Sultanbeyli: Muhammet Fetullah Bülbül

Sultangazi: Hüseyin Aydoğan

Şile: Yunus Emre Köse

Şişli: Muharrem Çam

Tuzla: Resul Kılıç

Ümraniye: Yakup Kasımay

Üsküdar: Yılmaz Bayat

Zeytinburnu Mikail Kabak

Büyük Birlik Partisi

Arnavutköy: Aytekin Kurt

Ataşehir: Barış Sayan

Avcılar: Selahattin Şavur

Bağcılar: Bülent Şahin

Bahçelievler: Serkan Karacaoğlu

Başakşehir: Uğur Bay

Bayrampaşa: Mehmet Ceylan

Beşiktaş: Hasan Keskin

Beyoğlu: Ali Rıza Biberoğlu

Büyükçekmece: Halil Eker

Beykoz: Abdullah Demiray

Çatalca: Ünal Pamuk

Esenyurt: Yusuf İvgen

Gaziosmanpaşa: Fedai Karakol

Güngören: Mustafa Duman

Kadıköy: Kadir Turan

Kağıthane: Yusuf Karademir

Küçükçekmece: Hüseyin Doğan

Sancaktepe: Hasan Güngörmez

Sarıyer: Hüseyin Koç

Silivri: Ramiz Aksu

Sultanbeyli: Hamdi Yıldız

Sultangazi: Yakup Yılmaz

Şişli: M. Umut Dövletoğulları

Tuzla: Sedef Arzu Ur

Ümraniye: Bülent Taş

Demokratik Sol Parti



Büyükşehir Belediyesi: Muammer Aydın

Adalar: Coşkun Özden

Arnavutköy: Serdal Delikkaya

Ataşehir: Levent Limon

Avcılar: Hanay Handan Toprak Benli

Bağcılar: Eyüp Ali Özdemir

Bahçelievler: Sema Men

Bakırköy: Ali Fatinoğlu

Başakşehir: Adile Aslan

Bayrampaşa: Ersin Bilen

Beşiktaş: Erol Özberk

Beykoz: İbrahim Uysal

Beylikdüzü: Mustafa Gürkan Özkürkanlı

Beyoğlu: Hüseyin Özhan

Büyükçekmece: Ümit Şahbaz

Çatalca: Arslan Erdoğmuş

Çekmeköy: Ayşenur Altan

Esenler: İshak Koç

Esenyurt: İpek Süt

Eyüpsultan: İbrahim Bayraktar

Fatih: Uluğbek Hekimoğlu

Gaziosmanpaşa: Kerim Çoban

Güngören: Nazım Özdemir

Kadıköy: Mustafa Mehmet Günyeli

Kağıthane: Ekrem Şit

Kartal: Ata Can Bektaş

Küçükçekmece: Birkan Duran

Maltepe: Özcan Kaya

Pendik: Murtaza Sasa

Sancaktepe: Seyfi Ergül

Sarıyer: Hümeyra Gürsoy

Silivri: Selami Değirmenci

Sultanbeyli: Adem Baş

Sultangazi: Tarık Ersoy

Şile: Ümit Yaşar Kaya

Şişli: Mustafa Sarıgül

Tuzla: Akın Tekdal

Ümraniye: Nesim Pakır

Üsküdar: Naim Er

Zeytinburnu: Derya Mutlu

Vatan Partisi

Büyükşehir Belediyesi: İlker Yücel

Adalar: Orhan Şenoğlu

Arnavutköy: İsmet Çeşmeli


Ataşehir: Etem Kırca


Bağcılar: İlker Işık


Bahçelievler: Cem Doğan


Başakşehir: Tülin Saner


Bayrampaşa: Teoman Alili


Beşiktaş: Ahmet Göktaş


Beykoz: Esra Ispalarlı


Beylikdüzü: Barbaros Bahçelioğlu


Beyoğlu: İzzettin Özgibar


Büyükçekmece: Hasan Baydemir


Çatalca: Ergün Aslan


Çekmeköy: Barış Erdem


Esenler: Oktay Şahin


Esenyurt: Zeki Aksoy


Eyüpsultan: Hümeyra Ayten


Fatih: Süleyman Doğan


Gaziosmanpaşa: Emin Algül


Güngören: Eylem Aşamdır


Kadıköy: Osman Erbil


Kağıthane: Hasan Mert


Kartal: Perihan Tekin


Küçükçekmece: Selçuk Tut


Maltepe: Ufuk Özgen


Pendik: Mehmet Akkaya


Sancaktepe: Hüseyin Palancı


Sarıyer: Seval Duygu Akyıldız


Silivri: İlker Dağlıoğlu


Sultanbeyli: İbrahim Tokgöz


Sultangazi: Deniz Çakmak


Şile: Mehmet Ödemiş


Şişli: Kadri Bülent Önal


Tuzla: Binnur Zuhat Yokuş


Ümraniye: Uğur Çetinkaya


Üsküdar: Ali Serdar Bolat


Zeytinburnu: Oktay Ekmen

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Selim Kotil

Adalar: Taner Önel

Arnavutköy: Recayi Özcan

Ataşehir: Rahmi Şen

Avcılar: Burak Tilev

Beşiktaş: Kemal Kamburoğlu

Bağcılar: Aziz Karaca

Bahçelievler: Murat Gülen

Bakırköy: Hakan Rona

Başakşehir: Orhan Doğan

Bayrampaşa: Mithat Kandemir

Beykoz: İrfan Şahin

Beylikdüzü: Mehmet Aksoy

Beyoğlu: Cem Kayalı

Büyükçekmece: Ayhan Öksüz

Çatalca: Mahmut Erdem

Çekmeköy: Abdülmuttalip Örpek

Esenler: Hacı Çınar

Esenyurt: Ekrem Yıldız

Eyüpsultan: Birol Civelek

Fatih: Mustafa R. Sofuoğlu

Gaziosmanpaşa: Burhan Yavuz

Güngören: Abdülkadir İnan

Kadıköy: Nuh Naci Akay

Kağıthane: İsmail Sağır

Kartal: Ali Dicel

Küçükçekmece: Kerim Aktacir

Maltepe: Murat Efir

Pendik: Seçkin Karataş

Sancaktepe: Kamil Bayram Çınar

Sarıyer Altan Kalemci

Silivri: Harun Özbiliş

Sultanbeyli: Mustafa Özkan

Sultangazi: Yılmaz Gümüştekin

Şile: Nurettin Tığlı

Şişli: Gökhan Avcı

Tuzla: Yücel Atalar

Ümraniye: Fatih Şenocak

Üsküdar: Hüseyin Turhan

Zeytinburnu: Emir Toraman

Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Zehra Güner Karaoğlu


Arnavutköy: Mustafa Özgür Ünal


Ataşehir: Fide Lale Durak


Bağcılar: Ekrem Çağlar


Bakırköy: Orhan Gökdemir


Beşiktaş: Erkan Pelit


Beykoz: Murat Dilek


Beylikdüzü: Mehmet Şükrü Gökalpay


Büyükçekmece: Övünç Ballı


Çekmeköy: Atacan May


Esenler: Atakan Boyoğlu


Fatih: Yaşar Çelik


Güngören: Fatma Akın


Kağıthane: Selen Kartay


Kartal: Selahattin Kural


Maltepe: Yıldız Koç


Sancaktepe: Atilla Özdemir


Sultanbeyli: Hasan Güney


Şişli: Nevzat Evrim Ön

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:32 Kaynak: AA

Fatih, İstanbul, Güncel
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