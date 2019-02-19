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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

24 dakika önce

Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Van'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)

Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)

Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)

Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)

Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)

Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)

Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)

Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)

Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)


İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)


Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)


Özalp: Şemsmahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)


Saray: Kemalettin Aracı (Cumhur İttifakı)


Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz

Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl

Başkale: İbrahim Teyfun

Çaldıran: Muhammed Aladağ


Çatak: Abdulcelil Temel


Edremit: İdris Takva


Erciş: Ekrem Uçak


Gevaş: Musa Baran


Gürpınar: Selim Karakuş


İpekyolu: Sinan Solmaz


Muradiye: Yavuz Demir


Özalp: Oktay Sağlam


Saray: Şaban Günbaş


Tuşba: İzzet Kartal

Halkların Demokratik Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan

Bahçesaray: Gülistan Önver

Başkale: Şengül Polat

Çaldıran: Leyla Adsak

Çatak: Murat Bozdemir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Erciş: Yıldız Çetin

Gevaş: Veysi Şeker

Gürpınar: Rojbin Akdağ

İpekyolu: Azim Yacan

Muradiye: Yılmaz Şalan

Özalp: Yakup Almaç

Saray: Caziye Duman

Tuşba: Yılmaz Berki

İYİ Parti

Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın

Bahçesaray : Cevdet Görünüş

Başkale: Şermin Bozkurt

Çaldıran: Harun Bayrak

Edremit: Nedim Polat

Gevaş: Selahattin Nergis

Gürpınar: Çetin Melat

İpekyolu: Abdullah Akbaş

Muradiye: Metin Çelik

Tuşba: Ejder Koç

Saadet Partisi

Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş

Bahçesaray: Hasan Birgül

Başkale: İrfan İlhan


Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran


Çatak: Abdüssamet Keskin

Edremit: İdriz Aksona


Erciş: Murat Demir


Gevaş: Kemal Kuşci


Gürpınar: Mehmet Emin Güngör


İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş


Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu


Özalp: Nihat Güler


Saray: Mehmet Bildirici


Tuşba: Tarık Cerlet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Van, Güncel
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