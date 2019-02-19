Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Van'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Van'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)



Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)



Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)



Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)



Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)



Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)



Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)



Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)



Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)





İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)





Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)





Özalp: Şemsmahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)





Saray: Kemalettin Aracı (Cumhur İttifakı)





Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz



Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl



Başkale: İbrahim Teyfun



Çaldıran: Muhammed Aladağ





Çatak: Abdulcelil Temel





Edremit: İdris Takva





Erciş: Ekrem Uçak





Gevaş: Musa Baran





Gürpınar: Selim Karakuş





İpekyolu: Sinan Solmaz





Muradiye: Yavuz Demir





Özalp: Oktay Sağlam





Saray: Şaban Günbaş





Tuşba: İzzet Kartal



Halkların Demokratik Partisi



Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan



Bahçesaray: Gülistan Önver



Başkale: Şengül Polat



Çaldıran: Leyla Adsak



Çatak: Murat Bozdemir



Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit



Erciş: Yıldız Çetin



Gevaş: Veysi Şeker



Gürpınar: Rojbin Akdağ



İpekyolu: Azim Yacan



Muradiye: Yılmaz Şalan



Özalp: Yakup Almaç



Saray: Caziye Duman



Tuşba: Yılmaz Berki



İYİ Parti



Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın



Bahçesaray : Cevdet Görünüş



Başkale: Şermin Bozkurt



Çaldıran: Harun Bayrak



Edremit: Nedim Polat



Gevaş: Selahattin Nergis



Gürpınar: Çetin Melat



İpekyolu: Abdullah Akbaş



Muradiye: Metin Çelik



Tuşba: Ejder Koç



Saadet Partisi



Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş



Bahçesaray: Hasan Birgül



Başkale: İrfan İlhan





Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran





Çatak: Abdüssamet Keskin



Edremit: İdriz Aksona





Erciş: Murat Demir





Gevaş: Kemal Kuşci





Gürpınar: Mehmet Emin Güngör





İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş





Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu





Özalp: Nihat Güler





Saray: Mehmet Bildirici





Tuşba: Tarık Cerlet

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