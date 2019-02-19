Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Amasya'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Amasya'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.





Amasya'da, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:





Adalet ve Kalkınma Partisi



Amasya: Cafer Özdemir



Merzifon: İbrahim İncekul



Suluova: Fatih Üçok



Taşova: Bayram Öztürk



Gümüşhacıköy: Ömerül Faruk Yavuz



Hamamözü: Bahattin Destebaş



Göynücek: Kemal Şahin



Cumhuriyet Halk Partisi



Amasya: Arife Serpil Saraçoğlu



Merzifon: Alp Kargı



Gümüşhacıköy: Zehra Özyol



Hamamözü: Mustafa Erge



Göynücek: Nurten Erdem



Milliyetçi Hareket Partisi



Amasya: Mehmet Sarı



Merzifon: Hüseyin Saka



Suluova: Yaşar Tancı



Taşova: Süleyman Torun



Gümüşhacıköy: Hamdi Dündar



Hamamözü: Fatih Bayrakdar



Göynücek: Fatih Erdoğan



İYİ Parti



Merzifon: Mustafa Kenan Kablan



Suluova: Mahmut Ersu



Taşova: Özgür Özdemir



Saadet Partisi



Amasya: Noğman Yüksel



Merzifon: Sadi Arslan



Suluova: Enes Hulisi Kartal



Taşova: Osman Tunçel



Gümüşhacıköy: Mustafa Çakan



Hamamözü: Halit Duran



Göynücek: Ömer Çivrillioğlu

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