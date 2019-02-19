Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Denizli'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Denizli'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Denizli'de siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)



Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)



Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)



Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)



Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)



Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)



Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)



Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)



Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)



Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)



Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)



Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)



Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)



Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)



Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)



Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)



Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)



Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)



Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)



Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)



Buldan: Hikmet Şenözen



Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)



Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)



Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)



Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)



Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)



Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)



Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Buldan: Mustafa Fahri Şevik

(Cumhur İttifakı)



Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar

(Millet İttifakı)



Baklan: Mehmet Yağcı (Millet İttifakı)



Beyağaç: İsmet Şener (Millet İttifakı)



Buldan: Temel Başbuğ



Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)



Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)



Çardak: Erdil Cengiz (Millet İttifakı)



Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)



Tavas: Kadir Tatık

(Millet İttifakı)



Saadet Partisi



Denizli Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Demirel



Acıpayam: Mehmet Yıldız



Babadağ: Bilal Osman Zeybek



Baklan: Fatih Candan



Bekilli: Mehmet Kısaç



Beyağaç: Fatih Tabak



Bozkurt: İlhan Kabak



Buldan: Uğur Kazakoğlu



Çal: Musa Kavurmacı



Çameli: Mevlüt Sönmez



Çardak: Bürhan Tokay



Çivril: Murat Sarı



Güney: Sadık Deligöz



Honaz: Nail Şimşek



Kale: Ahmet Yılmaz



Merkezefendi: Taner İzgi



Pamukkale: Sevil Aktaş



Sarayköy: Ramazan Öztürk



Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu



Tavas: Ferhat Işık



Demokrat Parti



Büyükşehir: Aykut Yıldırım



Acıpayam: Hulki İlhan



Babadağ: Serdar Çeliktaş



Baklan: Nail Aycan



Bekilli: Osman Kaçar



Beyağaç: Hakan Sert



Bozkurt: Davut Şengül



Buldan: Mustafa Gülbay



Çal: Ramazan Yücel Berber



Çameli: Zeynel Göymen



Çardak: Mahmut Öztürk



Çivril: Başak Sert



Güney: Halil Durutürk



Honaz: Yılmaz Ballı



Kale: Erkan Hayla



Merkezefendi: Sevim Yalçıner



Pamukkale: Azam Keçeli



Sarayköy: İbrahim Sun



Serinhisar: Bahaddin Genç



Tavas: Mesut Kelekçio



Demokratik Sol Parti



Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı



Bekilli: Hasan Hüseyin Dede



Bozkurt: Musa Gürsoy



Buldan: Rıdvan Keser



Çal: Hasan Gündüz



Merkezefendi: Emin Çetin



Pamukkale: Yusuf Ürem



Sarayköy: Baran Çobanoğlu



Serinhisar: Ayhan Özel



Tavas: Volkan Çobanoğlu



Vatan Partisi



Büyükşehir: Mustafa Güleç



Acıpayam: Ramazan Tekin



Babadağ: Ali Direnç



Baklan: Adil Ünalan



Beyağaç: Sıddık Ertürk



Bozkurt: Halis Özkan



Çal: Hasan Hüseyin Yeşiltaş



Çameli: Muhterem Çetin



Çardak: Mesut Yılan



Çivril: Nevzat Erim



Honaz: Ahmet Gündüz



Kale: Kadir Horzum



Merkezefendi: Elif Çobanoğlu



Pamukkale: Müzeyyen Susar



Sarayköy: Hüseyin Kara



Serinhisar: Yaşar Kaya



Tavas: Ali Kabalay



Büyük Birlik Partisi



Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz



Babadağ: Bilent Dedemoğlu



Baklan: Muhammet Kalkan



Buldan: Metin Erbölük



Serinhisar: Avni Gemi



Bozkurt: Oğuz Merdoğlu

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