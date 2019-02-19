Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Afyonkarahisar'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Afyonkarahisar Belediyesi: AK Parti Mehmet Zeybek



Başmakçı: Tuncer Kerpiç



Bayat: Halil İbrahim Bodur



Bolvadin: Halil İbrahim Sevim



Çay: Hüseyin Atlı



Çobanlar: Ali Altuntaş



Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı)



Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı)



Emirdağ: Serkan Koyuncu



Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı)



Hocalar: Ali Arslan



İhsaniye: Mevlüt Küçük



İscehisar: Mustafa Çibik



Kızılören: Ozan Osman Kaya



Sandıklı: Mustafa Çöl



Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı)



Sultandağı: Mehmet Aldırmaz



Şuhut: Recep Bozkurt



Cumhuriyet Halk Partisi



Başmakçı: Halil Özcan



Bayat: Hüseyin Özaktan



Çay: Ali Selvi



Çobanlar: Beytullah Tota



Dazkırı: İsmail Taylan



Emirdağ: Barış Can



Evciler: Saim Özer



Hocalar: Veli Aydoğmuş



İhsaniye: Tunay Türkmen



Sinanpaşa: Harun Güner



Sultandağı: Osman Acar



Şuhut: Ekrem Özsoy



Milliyetçi Hareket Partisi



Afyonkarahisar Belediyesi: Fatih Çetinkaya



Sandıklı: Mustafa Gürel



Çobanlar: Ali Sarıtaş



Başmakçı: Ayhan Gönüllü



Bayat: Seyfettin Atacan



Bolvadin: Selahattin Kelekçi



Çay: Hüseyin Çağrı



Emirdağ: Uğur Serdar Kargın



Hocalar: Doğan Demir



İhsaniye: Şaban Çabuk



İscehisar: Bahtiyar Aşkın



Kızılören: Ali Erol



Sultandağı: Tacettin Damlarkaya



Şuhut: İbrahim Yıldız



İYİ Parti



Afyonkarahisar: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)



Bolvadin: Süleyman Toker



Çay: Serdar Dündar



Çobanlar: Sefa Değirmen



Dinar: Saffet Acar



Kızılören: Ali Kocapınar



Sandıklı: Asım Orhan



Sultandağı: İsmail Çelik



Demokrat Parti



Bayat: Süleyman Mandal



Çay: İsmail Kökçür



İscehisar: Ahmet Şahin



Sinanpaşa: Murat Karakoyun



Saadet Partisi



Afyonkarahisar Belediyesi: Hasan Hüseyin Uğurlu



Başmakçı: Ayhan Kemik



Bayat: Erhan Akpınar



Bolvadin: Osman Yavuz



Çay: Mehmet Akkoyun



Çobanlar: İbrahim Bayar



Dazkırı: Veysel Korkmaz



Dinar: Yaşar Karakaya



Emirdağ: Ahmet Alkan



Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat



Hocalar: Saadetdin Eşbah



İhsaniye: Selami Sivri



İscehisar: Ali Başpınar



Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç



Sandıklı: Hasan Balyalı



Sinanpaşa: Ramazan Kartal



Sultandağı: Ayhan Çelik



Şuhut: Oğuzhan Turgut



Büyük Birlik Partisi



İscehisar: Necati Günser



Sandıklı: Sami Akbulut

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