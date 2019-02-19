Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Afyonkarahisar
1 saat önce
Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Afyonkarahisar'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Afyonkarahisar Belediyesi: AK Parti Mehmet Zeybek
Başmakçı: Tuncer Kerpiç
Bayat: Halil İbrahim Bodur
Bolvadin: Halil İbrahim Sevim
Çay: Hüseyin Atlı
Çobanlar: Ali Altuntaş
Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı)
Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı)
Emirdağ: Serkan Koyuncu
Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı)
Hocalar: Ali Arslan
İhsaniye: Mevlüt Küçük
İscehisar: Mustafa Çibik
Kızılören: Ozan Osman Kaya
Sandıklı: Mustafa Çöl
Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı)
Sultandağı: Mehmet Aldırmaz
Şuhut: Recep Bozkurt
Cumhuriyet Halk Partisi
Başmakçı: Halil Özcan
Bayat: Hüseyin Özaktan
Çay: Ali Selvi
Çobanlar: Beytullah Tota
Dazkırı: İsmail Taylan
Emirdağ: Barış Can
Evciler: Saim Özer
Hocalar: Veli Aydoğmuş
İhsaniye: Tunay Türkmen
Sinanpaşa: Harun Güner
Sultandağı: Osman Acar
Şuhut: Ekrem Özsoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar Belediyesi: Fatih Çetinkaya
Sandıklı: Mustafa Gürel
Çobanlar: Ali Sarıtaş
Başmakçı: Ayhan Gönüllü
Bayat: Seyfettin Atacan
Bolvadin: Selahattin Kelekçi
Çay: Hüseyin Çağrı
Emirdağ: Uğur Serdar Kargın
Hocalar: Doğan Demir
İhsaniye: Şaban Çabuk
İscehisar: Bahtiyar Aşkın
Kızılören: Ali Erol
Sultandağı: Tacettin Damlarkaya
Şuhut: İbrahim Yıldız
İYİ Parti
Afyonkarahisar: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)
Bolvadin: Süleyman Toker
Çay: Serdar Dündar
Çobanlar: Sefa Değirmen
Dinar: Saffet Acar
Kızılören: Ali Kocapınar
Sandıklı: Asım Orhan
Sultandağı: İsmail Çelik
Demokrat Parti
Bayat: Süleyman Mandal
Çay: İsmail Kökçür
İscehisar: Ahmet Şahin
Sinanpaşa: Murat Karakoyun
Saadet Partisi
Afyonkarahisar Belediyesi: Hasan Hüseyin Uğurlu
Başmakçı: Ayhan Kemik
Bayat: Erhan Akpınar
Bolvadin: Osman Yavuz
Çay: Mehmet Akkoyun
Çobanlar: İbrahim Bayar
Dazkırı: Veysel Korkmaz
Dinar: Yaşar Karakaya
Emirdağ: Ahmet Alkan
Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat
Hocalar: Saadetdin Eşbah
İhsaniye: Selami Sivri
İscehisar: Ali Başpınar
Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç
Sandıklı: Hasan Balyalı
Sinanpaşa: Ramazan Kartal
Sultandağı: Ayhan Çelik
Şuhut: Oğuzhan Turgut
Büyük Birlik Partisi
İscehisar: Necati Günser
Sandıklı: Sami Akbulut
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:02 Kaynak: AA
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