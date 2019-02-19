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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

1 saat önce

Manisa'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında, System.String[]
Manisa'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Manisa'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Akhisar: Hüseyin Eryüksel (Cumhur İttifakı)

Ahmetli: Ahmet Alhan (Cumhur İttifakı)

Demirci: Selami Selçuk (Cumhur İttifakı)

Gölmarmara: Kamil Öz (Cumhur İttifakı)

Gördes: Muhammet Akyol (Cumhur İttifakı)

Kırkağaç: Yaşar İsmail Gedüz (Cumhur İttifakı)

Köprübaşı: Regaip Topuz (Cumhur İttifakı)

Saruhanlı: Burhan Tezcan (Cumhur İttifakı)

Soma: Ali Tulup (Cumhur İttifakı)

Şehzadeler: Ömer Faruk Çelik (Cumhur İttifakı)

Yunusemre: Mehmet Çerçi (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Akhisar: Besim Dutlulu (Millet İttifakı)

Alaşehir: Ahmet Öküzcüoğlu (Millet İttifakı)

Gölmarmara: Birol Bak (Millet İttifakı)

Saruhanlı: Zeki Bilgin (Millet İttifakı)

Sarıgöl: Emrah Eroğlu (Millet İttifakı)

Turgutlu: Çetin Akın (Millet İttifakı)

Ahmetli: Mehmet Eryürek (Millet İttifakı)

Salihli: Mazlum Nurlu (Millet İttifakı)

Soma: Abdullah Saka (Millet İttifakı)

Kırkağaç: Şerif Ozan İre (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)


Alaşehir: Ali Uçak (Cumhur İttifakı)


Kula: Hüseyin Tosun (Cumhur İttifakı)


Salihli: Zeki Kayda (Cumhur İttifakı)


Sarıgöl: Necati Selçuk (Cumhur İttifakı)


Selendi: Nurullah Savaş (Cumhur İttifakı)


Turgutlu: Turgay Şirin (Cumhur İttifakı)

Halkların Demokratik Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Naci Sönmez ve Hatice Aslan

Şehzadeler: Hasret Aslan ve Kasım Ağduk

Yunusemre: Hasret Arslan ve Fuat Şengül

İYİ Parti

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Orkun Şıktaşlı (Millet İttifakı)

Demirci: Haluk Şenyurt (Millet İttifakı)

Gördes: Mesut Efe (Millet İttifakı)

Köprübaşı: Fatih Taşlı (Millet İttifakı)

Kula: Selim Aşkın (Millet İttifakı)

Selendi: Yasin Dumlupınar (Millet İttifakı)

Şehzadeler: İsa Özdemir (Millet İttifakı)

Yunusemre: Kürşat Mithat Özkan (Millet İttifakı)


Saadet Partisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Murat Yaşar Güner

Akhisar: Ali Dursun

Ahmetli: İbrahim Köse

Alaşehir: Nurin Özkan

Şehzadeler: Abdullah Yılmaz

Yunusemre: Olgun Oktay Demircam

Salihli: Hüseyin Çetin

Turgutlu: Hasan Çağlın

Kırkağaç: Ahmet Koçak

Soma: Mehmet Tombalak

Sarıgöl: Fatih Güner

Kula: Hasan Hüseyin Yağcı

Saruhanlı: Suat Yılmaz

Gördes: Uğur Tekdemir

Demirci: Mehmet Önal

Selendi: Abdullah Yılmaz

Gölmarmara: Hasan Çağlak

Köprübaşı: Adem Avcı

Demokrat Parti

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Şule Tunalı

Şehzadeler: Uğur Kıraloğlu

Yunusemre: İsmail Taşkıran

Demokratik Sol Parti

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Gündüz

Şehzadeler: Tarık Cehvel,

Yunusemre: Tülin Öz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:20 Kaynak: AA

Manisa, Güncel
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