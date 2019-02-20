Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Aydın'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi:



Aydın Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)



Bozdoğan: Ufuk Altıntaş (Cumhur İttifakı)



Buharkent: Mehmet Erol (Cumhur İttifakı)



Çine: Celal Özden (Cumhur İttifakı)



Didim: Mümin Kamacı (Cumhur İttifakı)



Kuşadası: Fuat Akdoğan (Cumhur İttifakı)



Koçarlı: Nedim Kaplan (Cumhur İttifakı)



Kuyucak: Metin Ertürk (Cumhur İttifakı)



Köşk: Nuri Güler (Cumhur İttifakı)



Sultanhisar: Ertegün Ünal (Cumhur İttifakı)



Yenipazar: Suat Menderes (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı)



Efeler: Mehmet Fatih Atay (Millet İttifakı)



Didim: Deniz Atabay (Millet İttifakı)



Kuşadası: Ömer Günel (Millet İttifakı)



Söke: Levent Tuncel (Millet İttifakı)



Bozdoğan: Tümer Apaydın (Millet İttifakı)



Koçarlı: Mutlu Öztürk (Millet İttifakı)



Karacasu: Mustafa Büyükyapucu (Millet İttifakı)



Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya (Millet İttifakı)



Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Millet İttifakı)



Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden (Millet İttifakı)



Çine: Enver Salih Dinçer (Millet İttifakı)



Germencik: Fuat Öndeş (Millet İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi



İncirliova: Fikret kaya



Köşk: Tayfun Suh



Nazilli: Eşref Tunç



Milliyetçi Hareket Partisi



Nazilli: Haluk Alıcık (Cumhur İttifakı)



Efeler: Ümmet Akın (Cumhur İttifakı)



Söke: Beliğ Azbazdar (Cumhur İttifakı)



İncirliova: Gürşat Kale (Cumhur İttifakı)



Germencik: İsmet Akın (Cumhur İttifakı)



Karacasu: Zeki İnal (Cumhur İttifakı)



Karpuzlu: Hilmi Dönmez (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Nazilli: Kürşat Engin Özçam (Millet İttifakı)



Buharkent: Yusuf Vural (Millet İttifakı)



Köşk: Veli Tuna (Millet İttifakı)



İncirliova: İsmail Kule (Millet İttifakı)



Kuyucak: Kemal Emir (Millet İttifakı)



Vatan Partisi:



Aydın Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Büyükdağlı



Yenipazar: Mehmet Babacan



Kuyucak: İrfan Ülkü



Karacasu: Mehmet Ali Çiçek



Nazilli: Afet Gök Heuschele



Bozdoğan: Uğur Ayka



Buharkent : Can Karabalcı



Sultanhisar : Numan Terzioğlu



Köşk: Osman Terzi



Efeler : Gökhan Doğan



Karpuzlu: Tevfik Uslu



İncirliova: Zerrin Tosun



Koçarlı : Onur Altınkaynak



Germencik: Veli Gelir



Söke: Mehmet Baydoğan



Kuşadası: İbrahim Ergün



Didim: Deniz Pekşen



Çine: Bahti Akar



Saadet Partisi:



Aydın Büyükşehir Belediyesi: Fatih Karahan



Demokratik Sol Parti



Aydın Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Hışıroğlu



Demokrat Parti:



Efeler: Mesut Özakcan



Söke: Süleyman Toyran

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