Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Iğdır'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Iğdır'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.





Iğdır'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Aralık : Mustafa Güzelkaya



Tuzluca : Faruk Korkusuz



Karakoyunlu : Kurban Kaya



Merkez Halfeli Beldesi : İbrahim Çobas



Merkez Hoşhaber Beldesi : Yusuf Karasu



Merkez Melekli Beldesi : Turan Çatalkaya





Cumhuriyet Halk Partisi



Merkez : Sözer Sayan



Aralık : Zafer Bayat



Tuzluca : Abdullah Çinibulak



Karakoyunlu : Cafer Dalga



Merkez Hoşhaber Beldesi : Osman Toka



Milliyetçi Hareket Partisi



Merkez : İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)



Aralık : Cafer Akka



Tuzluca : Alican Zorman



Karakoyunlu : Bayram Ali Ballı



Merkez Halfeli Beldesi : Terlan Kalmaz



Merkez Hoşhaber Beldesi : Faik Taylay



Merkez Melekli Beldesi : Eray Coşar





Halkların Demokratik Partisi



Merkez : Yaşar Akkuş



Tuzluca : Ayşe Aras Kaynar



Merkez Halfeli Beldesi : Hasan Safa



Merkez Hoşhaber Beldesi : Ahmet Karasu



Saadet Partisi



Merkez : Abdullah Mert



Aralık : Ömer Faruk Çağlar



Tuzluca : Ahmet Sait Sadrettin Türkan



Karakoyunlu : İsmet Öget



Merkez Halfeli Beldesi : Mehmet Sarıtaş



Merkez Hoşhaber Beldesi : Muhammed Talha Beşinci



Merkez Melekli Beldesi : Naim Yılmaz

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