Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Bursa'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bursa'da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Bursa'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Bursa Büyükşehir Belediyesi: Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)



Osmangazi: Mustafa Dündar (Cumhur İttifakı)



Nilüfer: Necati Şahin (Cumhur İttifakı)



Yıldırım: Oktay Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Büyükorhan: Ahmet Korkmaz (Cumhur İttifakı)



Gemlik: Berkay Bulut (Cumhur İttifakı)



Gürsu: Mustafa Işık (Cumhur İttifakı)



Harmancık: Yılmaz Ataş (Cumhur İttifakı)



İnegöl: Alper Taban (Cumhur İttifakı)



İznik: Kağan Mehmet Usta (Cumhur İttifakı)



Karacabey: Ali Özkan (Cumhur İttifakı)



Keles: Mehmet Keskin (Cumhur İttifakı)



Kestel: Önder Tanır (Cumhur İttifakı)



Mudanya: Ahmet Murat Ünal (Cumhur İttifakı)



Mustafakemalpaşa: Mehmet Kanar (Cumhur İttifakı)



Orhaneli: Ali Aykurt (Cumhur İttifakı)



Orhangazi: Bekir Aydın (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Bursa Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Bozbey (Millet İttifakı)



Osmangazi: Erkan Aydın (Millet İttifakı)



Nilüfer:

Turgay Erdem (Millet İttifakı)



Yıldırım:

Özgür Erdursun (Millet İttifakı)



Gemlik: Mehmet Uğur Sertaslan (Millet İttifakı)



Gürsu:

Funda Türkcoş Pekiner (Millet İttifakı)



Harmancık:

Ahmet Tufan (Millet İttifakı)



Kestel:

Yıldıray Atlı (Millet İttifakı)



Mudanya: Hayri Türkyılmaz (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Büyükorhan: Kamil Mehmet Acaroğlu (Millet İttifakı)



İnegöl: Hakan Özdemir (Millet İttifakı)



İznik: Kenan Karakaş (Millet İttifakı)



Karacabey: Ayhan Tayfur (Millet İttifakı)



Keles: Ali Işık (Millet İttifakı)



Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (Millet İttifakı)



Orhaneli: İsmail Asa (Millet İttifakı)



Orhangazi: İsmail Yılmaz (Millet İttifakı)



Yenişehir: Ercan Özel (Millet İttifakı)



Saadet Partisi



Bursa Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Atmaca



Osmangazi: Gökhan Gerçek



Nilüfer: Mehmet Cihan Terzioğlu



Yıldırım: Sadettin Sadi Sesli



Büyükorhan: İsmail Şaşkın



Gemlik: Adnan Bıyıklı



Gürsu: Reşat Kumbasar



Harmancık: Ahmet Kaya



İnegöl: Hasan Eroğlu



İznik: Mehmet Turan



Karacabey: Zeynel Abidin Koçak



Keles: Fehmi Narin



Kestel: Mehmet Akbaba



Mudanya: Nebi Yurtsever



Mustafakemalpaşa: Sönmez Duman



Orhaneli: Ömer Din



Orhangazi: Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu



Yenişehir: Mehmet Kaya

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