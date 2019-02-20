Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Ağrı'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Ağrı'da, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Kentte bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)



Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz



Diyadin: Salih Yaşar



Taşlıçay: İsmet Taşdemir



Eleşkirt: Aytekin Arslan



Hamur: Cezmi Ergül



Tutak: Yavuz Özcan



Patnos: Mehmet Hanifi Alır



Cumhuriyet Halk Partisi



Ağrı Merkez: Ahmet Meriç



Doğubayazıt: Fesih Maral



Diyadin: Abidin Yenigün



Taşlıçay: Kutbettin Tekgül



Eleşkirt: Yılmaz Polat



Hamur: Muzaffer Ademi



Tutak: Erkan Sayan



Patnos: Lokman Çetin



Milliyetçi Hareket Partisi



Doğubayazıt: Feyaz Bilen



Diyadin: Ahmet Şimşek



Taşlıçay: Sinan Aydemir



Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya



Hamur: Can Alper Aktaş



Tutak: Coşkun Aytekin



Patnos: Aydın Şimşek



Halkların Demokratik Partisi



Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar



Doğubayazıt: Yıldız Acar



Diyadin: Betül Yaşar



Taşlıçay: Yusuf Aladağ



Eleşkirt: Rıfat Yerlikaya



Hamur: Cemal Akar



Tutak: Selma Şahin



Patnos: Müşerref Geçer





İYİ Parti



Ağrı Merkez: Taner Söylemez



Diyadin: Rıza Karakuş



Patnos: Hamdullah Denizhan



Tutak: Süleyman Çetin



Saadet Partisi



Ağrı Merkez: Mehmet Erat



Doğubayazıt: Necip Yel



Diyadin: Erol Ergül



Eleşkirt: Ramazan Yakut



Hamur: İsmet Aslan



Tutak: Mehmet Sena Durğut



Patnos: Abdulhalik Taşkın

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