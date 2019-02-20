Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında
2 saat önce
Balıkesir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:39 Kaynak: AA
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