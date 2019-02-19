Son Dakika Haberleri: Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Gümüşhane

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Gümüşhane

42 dakika önce

Gümüşhane'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Gümüşhane, System.String[]
Gümüşhane'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kentte siyasi partilerin İl ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle

Adalet ve Kalkınma Partisi

Gümüşhane: Ercan Çimen

Torul: Nidai Köroğlu

Kürtün: Ahmet Kanat

Köse: Şerif Aygün

Kelkit (Cumhur İttifakı): Aziz Nas

Şiran: Yavuz Altıparmak

Cumhuriyet Halk Partisi

Gümüşhane: Bedri Ağaç

Torul: Ali Osman Araz

Kürtün: Mahmut Çağlayan

Köse: Aday yok

Kelkit: Osman Yeğin

Şiran: Hüseyin Kaya

Milliyetçi Hareket Partisi

Gümüşhane: Sabri Varan

Torul: Evren Evrim Özdemir

Kürtün: Enver Şen

Köse: Turgay Kesler

Şiran: Mutlu Özel

İYİ Parti

Gümüşhane: Mustafa Canlı

Saadet Partisi

Gümüşhane: Şerif Erdal

Torul: Hüseyin Yıldırım

Kürtün: Mehmet Bedirhan Aktaş

Köse: Yusuf Korkmaz

Kelkit: Sıtkı Yazıcı

Şiran: Hayrettin Kılıç

Demokratik Sol Parti

Gümüşhane: Sibel Küçükkapdan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: AA

Gümüşhane, Politika
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