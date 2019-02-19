Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Hatay
43 dakika önce
Hatay'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Hatay
'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Hatay'da siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: İbrahim Güler
(Cumhur İttifakı) Altınözü
: Rıfat Sarı
(Cumhur İttifakı) Antakya
: İzzettin Yılmaz
(Cumhur İttifakı) Arsuz
: Necim Bozkurt
(Cumhur İttifakı) Defne
: Ferit Oflazoğlu
(Cumhur İttifakı) Erzin
: Hüseyin Gökçe
(Cumhur İttifakı) Hassa
: Mehmet Karataş
(Cumhur İttifakı) İskenderun
: Fatih
Tosyalı (Cumhur İttifakı) Kırıkhan
: Ayhan Yavuz
(Cumhur İttifakı) Payas
: Bekir Altan
(Cumhur İttifakı) Reyhanlı
: Mehmet Hacıoğlu
(Cumhur İttifakı) Samandağ
: Mehmet Süt
(Cumhur İttifakı) Yayladağı
: Mustafa Sayın
(Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Lütfü Savaş
(Millet ittifakı)
Antakya: Hikmet Hatunoğlu
(Millet ittifakı)
Arsuz: Asaf Güven
(Millet ittifakı)
Defne: İbrahim Güzel
(Millet ittifakı)
İskenderun: Yılmaz Şahutoğlu
(Millet ittifakı) Kumlu
: Rıfat Akkuyu
(Millet ittifakı)
Payas: Ali Oğuz
(Millet ittifakı)
Reyhanlı: Nihat Dağ
(Millet ittifakı)
Samandağ: Refik Eryılmaz
(Millet ittifakı) Milliyetçi Hareket Partisi Belen
: İbrahim Gül
(Cumhur İttifakı)
Kumlu: Mehmet Deli
(Cumhur İttifakı) Dörtyol
: Fadıl Keskin
(Cumhur İttifakı)
İyi Parti
Belen: Hayri Yüksel
(Millet ittifakı)
Dörtyol: Metehan Duduoğlu
(Millet ittifakı)
Hassa: Mehmet Ali Söylemez
(Millet ittifakı)
Altınözü: Mehmet Tuncay
(Millet ittifakı)
Kırıkhan: Erhan Yavuzyılmaz (Millet ittifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Dörtyol: Mehmet Raif Özmen
Saadet Partisi
Büyükşehir: Ahmet Yıldız
Altınözü: Mehmet Yüksek
Antakya: Serdar Özal
Arsuz: Orhan Kaya
Belen: Zekeriya Eğe
Defne: Adnan Mansuroğlu
Dörtyol: Murat Karakoyun
Erzin: Mustafa Ertaç
Hassa: Mustafa Yavşalak
İskenderun: Halil Çelik
Kırıkhan: Atila Erol
Kumlu: Uğur Ural
Payas: Recep Baysal
Reyhanlı: Zabit Çelik
Samandağ: İsmail Önal
Yayladağı: Serkan
Oğuz
Büyük Birlik Partisi
Yayladağı: Mustafa Kemal Dağıstanlı
Demokrat Parti
İskenderun: Mete Aslan Demokratik Sol Parti
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Antakya: Gökmen Çatal
Defne: Mehmet Güzelyurt
Samandağ: Yusuf Ziya
Kuzu
Arsuz: Cafer Özenir
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: AA
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