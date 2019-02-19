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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında -Isparta

24 dakika önce

Isparta'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

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Isparta'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Isparta'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Aksu: Veli Kahraman


Atabey: Tevfik Atasoy


Eğirdir: Veli Gök


Gelendost: Mehmet Sezgin

Gönen: Vedat Kaya

Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak


Senirkent: Kadir Heybeli

Sütçüler: Mustafa Üstün

Şarkikaraağaç: İsa Çarkacı


Uluborlu: Mehmet Ünverdi


Yalvaç: Mustafa Eren

Yenişarbademli: Mehmet Özata

Cumhuriyet Halk Partisi

Aksu: Ali Kaya

Eğirdir: Mehmet Kaş

Gönen: Osman Kesmen

Senirkent: Ercan Yalçın

Yalvaç: Erkan Ünal

Yenişarbademli: Mustafa Erdem

Milliyetçi Hareket Partisi

Isparta: Yusuf Ziya Günaydın

Aksu: Süleyman Uzun

Atabey: Aziz Eraslan

Eğirdir: Mustafa Baş

Gelendost: Ömer Kolbaşı

Gönen: Ahmet Kaya

Keçiborlu: Osman Gürsel Türksoy

Senirkent: Ali Kalay


Sütçüler: Mustafa Rıdvan Ertan

Yenişarbademli: Mehmet Keleş


Şarkikaraağaç: Sefa Arıkan

Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü

Uluborlu: Ali İhsan Akar

İYİ Parti

Isparta: Gökmen Gökmenoğlu

Atabey: Hasan Tosun

Eğirdir: Tuba Karaca


Gelendost: Mustafa Özmen


Keçiborlu: İsmail Demir


Senirkent: Nurullah Cabaoğlu

Sütçüler: Arif Demirkaya


Şarkikaraağaç: Niyazi Cirit

Uluborlu: Aziz Tuna


Yalvaç: Tekin Bayram

Saadet Partisi

Isparta: Faruk Algınkılıç

Aksu: Ömer Demir Alay

Atabey: Ömer Ilğın

Eğirdir: Hasan Kaya

Gelendost: Ali Demirbağ

Gönen: Süleyman Zengi

Keçiborlu: Ali Yavuz

Senirkent: Yasin Çetin

Sütçüler: Gasım Aybay

Şarkikaraağaç: Mustafa Kulaklı

Uluborlu: Ali Soyçiçek

Yalvaç: Mücahid Gülcan

Yenişarbademli: Ramazan Şehber Arslan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:36 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Isparta, Politika
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