Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında -Isparta

Isparta'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Isparta'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.





Isparta'da, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:





Adalet ve Kalkınma Partisi



Isparta: Şükrü Başdeğirmen



Aksu: Veli Kahraman





Atabey: Tevfik Atasoy





Eğirdir: Veli Gök





Gelendost: Mehmet Sezgin



Gönen: Vedat Kaya



Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak





Senirkent: Kadir Heybeli



Sütçüler: Mustafa Üstün



Şarkikaraağaç: İsa Çarkacı





Uluborlu: Mehmet Ünverdi





Yalvaç: Mustafa Eren



Yenişarbademli: Mehmet Özata



Cumhuriyet Halk Partisi



Aksu: Ali Kaya



Eğirdir: Mehmet Kaş



Gönen: Osman Kesmen



Senirkent: Ercan Yalçın



Yalvaç: Erkan Ünal



Yenişarbademli: Mustafa Erdem



Milliyetçi Hareket Partisi



Isparta: Yusuf Ziya Günaydın



Aksu: Süleyman Uzun



Atabey: Aziz Eraslan



Eğirdir: Mustafa Baş



Gelendost: Ömer Kolbaşı



Gönen: Ahmet Kaya



Keçiborlu: Osman Gürsel Türksoy



Senirkent: Ali Kalay





Sütçüler: Mustafa Rıdvan Ertan



Yenişarbademli: Mehmet Keleş





Şarkikaraağaç: Sefa Arıkan



Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü



Uluborlu: Ali İhsan Akar



İYİ Parti



Isparta: Gökmen Gökmenoğlu



Atabey: Hasan Tosun



Eğirdir: Tuba Karaca





Gelendost: Mustafa Özmen





Keçiborlu: İsmail Demir





Senirkent: Nurullah Cabaoğlu



Sütçüler: Arif Demirkaya





Şarkikaraağaç: Niyazi Cirit



Uluborlu: Aziz Tuna





Yalvaç: Tekin Bayram



Saadet Partisi



Isparta: Faruk Algınkılıç



Aksu: Ömer Demir Alay



Atabey: Ömer Ilğın



Eğirdir: Hasan Kaya



Gelendost: Ali Demirbağ



Gönen: Süleyman Zengi



Keçiborlu: Ali Yavuz



Senirkent: Yasin Çetin



Sütçüler: Gasım Aybay



Şarkikaraağaç: Mustafa Kulaklı



Uluborlu: Ali Soyçiçek



Yalvaç: Mücahid Gülcan



Yenişarbademli: Ramazan Şehber Arslan

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