Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Kars

Kars'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kars'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.





Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:





Adalet ve Kalkınma Partisi



Arpaçay: Erçetin Altay



Akyaka: Ergüder Toptaş



Selim: Coşkun Altun



Sarıkamış: Köksal Toksoy



Susuz: Ali Yeğin



Kağızman: Nuri Turan



Digor: Nebi Kerenciler



Dağpınar beldesi: Ömer Vargül



Cumhuriyet Halk Partisi





Merkez: Taner Toraman



Arpaçay: Enver Akkaya



Selim: İlyas Barışkoç



Sarıkamış: Turgut Yurdakul



Susuz: Oğuz Yantemur



Dağpınar beldesi: Nurettin Artuğ



Milliyetçi Hareket Partisi



Merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)



Arpaçay: Erdal Mert



Akyaka: Gürsoy Çapık



Selim: Yusuf Yeke



Sarıkamış: Harun Hayali



Susuz: Adem Can Daysal



Kağızman: Nevzat Yıldız



Digor: Selçuk Balcı





Dağpınar Beldesi: Atalay Tazegül



Halkların Demokratik Partisi



Merkez: Ayhan Bilgen - Şevin Alaca



Sarıkamış: Zeynep Çelik - Yaşar Aras



Kağızman: Gögercin Aras - Mehmet Emin Aras



Digor: Güljin Kaya - Mustafa Özyağcı



İYİ Parti





Merkez: Settar Kaya



Selim: Nazım İrfan Tanrıkulu



Arpaçay: Talip Sönmez



Akyaka: Bülent Aktaş



Demokratik Sol Parti:



Merkez: Naif Alibeyoğlu



Saadet Partisi:



Merkez: Şenol Çolak



Vatan Partisi



Merkez: Tuncay Mutluer

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hava Güneşli Diye Yola Çıkan Öğrenciler, Yarı Yolda Kabusu Yaşadı

Cumhur İttifakı Genişledi! 44 İlde AK Parti, 7 İlde MHP Aday Gösterdi

Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı

Terör Örgütü Nusra'nın Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya'da Hastaneye Kaldırıldı