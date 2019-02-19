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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Kars

19 dakika önce

Kars'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Kars, System.String[]
Kars'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.


Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Arpaçay: Erçetin Altay

Akyaka: Ergüder Toptaş

Selim: Coşkun Altun

Sarıkamış: Köksal Toksoy

Susuz: Ali Yeğin

Kağızman: Nuri Turan

Digor: Nebi Kerenciler

Dağpınar beldesi: Ömer Vargül

Cumhuriyet Halk Partisi


Merkez: Taner Toraman

Arpaçay: Enver Akkaya

Selim: İlyas Barışkoç

Sarıkamış: Turgut Yurdakul

Susuz: Oğuz Yantemur

Dağpınar beldesi: Nurettin Artuğ

Milliyetçi Hareket Partisi

Merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)

Arpaçay: Erdal Mert

Akyaka: Gürsoy Çapık

Selim: Yusuf Yeke

Sarıkamış: Harun Hayali

Susuz: Adem Can Daysal

Kağızman: Nevzat Yıldız

Digor: Selçuk Balcı


Dağpınar Beldesi: Atalay Tazegül

Halkların Demokratik Partisi

Merkez: Ayhan Bilgen - Şevin Alaca

Sarıkamış: Zeynep Çelik - Yaşar Aras

Kağızman: Gögercin Aras - Mehmet Emin Aras

Digor: Güljin Kaya - Mustafa Özyağcı

İYİ Parti


Merkez: Settar Kaya

Selim: Nazım İrfan Tanrıkulu

Arpaçay: Talip Sönmez

Akyaka: Bülent Aktaş

Demokratik Sol Parti:

Merkez: Naif Alibeyoğlu

Saadet Partisi:

Merkez: Şenol Çolak

Vatan Partisi

Merkez: Tuncay Mutluer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Tuncay Mutluer, Kars, Güncel
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