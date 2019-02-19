Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Kocaeli

Kocaeli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kocaeli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Kocaeli'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Tahir Büyükakın (Cumhur İttifakı)



Başiskele: Mehmet Yasin Özlü (Cumhur İttifakı)



Çayırova: Bünyamin Çiftçi (Cumhur İttifakı)



Darıca: Muzaffer Bıyık (Cumhur İttifakı)



Derince: Zeki Aygün (Cumhur İttifakı)



Dilovası: Hamza Şayir (Cumhur İttifakı)



Gebze: Zinnur Büyükgöz (Cumhur İttifakı)



Gölcük: Ali Yıldırım Sezer (Cumhur İttifakı)



İzmit: Azize Sibel Gönül (Cumhur İttifakı)



Kandıra: Adnan Turan (Cumhur İttifakı)



Karamürsel: İsmail Yıldırım (Cumhur İttifakı)



Kartepe: Muhammet Mustafa Kocaman (Cumhur İttifakı)



Körfez: Şener Söğüt (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Çayırova: Selahattin Kaya



Darıca: Yakup Törk



Derince: Sertif Gökçe



Gebze: Recep Dursun



Gölcük: İsmet İşeri



İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet (Millet İttifakı)



Karamürsel: Ahmet Çalık



Kartepe: Cumhur Karakadılar



Halkların Demokratik Partisi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Züleyha Gülüm



Körfez: Selda İlgün



İYİ Parti



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Serdar Kaman (Millet İttifakı)



Çayırova: İlhami Bayrak



Kandıra: Ercüment Şahin



Körfez: Salih Recep Şirin



Başiskele: Rıza Güven Usta



Saadet Partisi



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Birol Aydın



Başiskele: Zafer Mutlu



Çayırova: Yusuf Aksu



Darıca: Selim Çetinkaya



Derince: Halil Kayın



Dilovası: Ercan Dalkılıç



Gebze: Burcu Çetinkaya



Gölcük: Nihat Yıldız



İzmit: Ahmet Özen



Kandıra: Ramazan Arslan



Karamürsel: Mehmet Özalay



Kartepe: İbrahim Bıyıklı



Körfez: Recep Sarıdoğan



Demokrat Parti



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Nail Baki



İzmit: İsmail Yazgan



Kartepe: Ahmet Kerim Kıvanç



Kandıra: Arzu Aykanat Çakan



Başiskele: Halil Kurt



Gölcük: Ahmet Erman



Karamürsel: Atilla Hatipoğlu



Derince: Sebahattin Aydın



Körfez: Hülya Uluzman



Dilovası: Üzeyir Mert



Gebze: Rasim Arslan



Darıca: Mehmet Davutoğlu



Çayırova: Hüseyin Babaoğlu



Demokratik Sol Parti



Kandıra: İdris Demir



Başiskele: Mahir Tanta



İzmit: Hülya Yıldırım



Gebze: Çetin Töngel



Derince: Kenan Baş



Körfez: Vedat Taştekin



Çayırova: Hasan Yıldız



Kartepe: Temel Ofluoğlu



Dilovası: Hakan Ercan



Gölcük: Gülten Erenkaya



Çayırova: Hasan Yıldız



Karamürsel: Şengül Karlıkaya

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