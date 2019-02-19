Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Konya

Konya'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Konya'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Konya'da, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı)



Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İttifakı)



Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur İttifakı)



Altınekin: Muharrem Dere (Cumhur İttifakı)



Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur İttifakı)



Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur İttifakı)



Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cumhur İttifakı)



Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifakı)



Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İttifakı)



Derbent: Hüseyin Ayten (Cumhur İttifakı)



Derebucak: Ahmet Kısa (Cumhur İttifakı)



Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İttifakı)



Güneysınır: Ahmet Demir (Cumhur İttifakı)



Hadim: Ahmet Hadimioğlu (Cumhur İttifakı)



Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cumhur İttifakı)



Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İttifakı)



Karatay: Hasan Kılca (Cumhur İttifakı)



Meram: Mustafa Kavuş (Cumhur İttifakı)



Kadınhanı: Mehmet Badem (Cumhur İttifakı)



Karapınar: Mehmet Yaka (Cumhur İttifakı)



Kulu: Murat Ünver (Cumhur İttifakı)



Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur İttifakı)



Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı (Cumhur İttifakı)



Seydişehir: Mehmet Tutal (Cumhur İttifakı)



Taşkent: Osman Arı (Cumhur İttifakı)



Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cumhur İttifakı)



Yunak: Abdullah Emre Demirhan (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Akşehir: Eyüp Oyan



Çumra: Veli Harman



Derbent: İsmail Fidan



Emirgazi: Dursun Döleker



Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil



Halkapınar: Ahmet Özkaya



Karatay: Mehmet Şeflek



Meram: Mehmet Gayretli



Kadınhanı: Veli Köleli



Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu



Kulu: Galip Polat



Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan



Seydişehir: Mehmet Katlav



Taşkent: Hilal Ülkü Türedi



Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa



Milliyetçi Hareket Partisi



Akören: İsmail Arslan (Cumhur İttifakı)



Doğanhisar: İhsan Öztoklu (Cumhur İttifakı)



Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cumhur İttifakı)



Halkapınar: Mehmet Bakkal (Cumhur İttifakı)



Tuzlukçu: İsmail Budak (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Büyükşehir Belediyesi: Oğuz Şimşek (Millet İttifakı)



Ahırlı: Ceylan Aslan



Akören: İbrahim Açta



Akşehir: Osman Fedai



Altınekin: Sırrı Özdemir



Beyşehir: Cumali Arıcan



Bozkır: Kemal Esenkaya



Çeltik: İzzet Çalık



Çumra: Rafet Gülşen



Derebucak: Yusuf Uyar



Doğanhisar: Abdullah Koç



Ereğli: Yaşar Yaman



Güneysınır: Murat Kara



Hadim: İbrahim Şimşek



Hüyük: Ahmet Temiz



Ilgın: Mustafa Öğdü



Karatay: Ahmet Tamer



Meram: Mehmet İlker Yiğit



Sarayönü: Mehmet Karlı



Selçuklu: Muammer Çağlayan



Seydişehir: Muammer Urhan



Yalıhüyük: Şenaydın Doğan



Yunak: Halim Yıldırım



Halkların Demokratik Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Gıyasettin Almaz



Saadet Partisi



Büyükşehir Belediyesi: Hasan Hüseyin Uyar



Ahırlı: Yavuz Karadayı



Akören: Mustafa Perihan



Akşehir: Mustafa Karakaş



Altınekin: Mustafa Özeskici



Beyşehir: Mustafa Acar



Bozkır: Mehmet Keser



Cihanbeyli: Mehmet Satılmış



Çeltik: Arif Ali Şahbaz



Çumra: Abdullah Uysal



Derbent: Hüseyin Karaçam



Derebucak: Hüseyin İrmikçi



Doğanhisar: Veysel Kapcı



Emirgazi: Dursun Ali Yaşa



Ereğli: Nazım Seyhan



Güneysınır: Mesut Solak



Hadim: Hasan Bal



Halkapınar: Halil İbrahim Aylak



Hüyük: Mustafa Çelik



Ilgın: Lütfi Çelik



Karatay: Sinan Toprak



Meram: Hüseyin Saydam



Kulu: İhsan Gökçe



Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu



Karapınar: Mustafa Ildız



Sarayönü: Ziya Tokgöz



Selçuklu: Kenan Özcan



Seydişehir: Raşit Nergiz



Taşkent: Mehmet Emin Aydın



Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı



Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher



Yunak: Hüseyin Atılkan

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