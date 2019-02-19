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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Mardin

7 dakika önce

Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Mardin, System.String[]
Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Mardin'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:


Adalet ve Kalkınma Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)

Artuklu: Abdulkadir Tutaşı

Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy

Derik: Şeyhmus Necimoğlu,

Mazıdağı: İbrahim Atlı

Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi

Ömerli : Hüsamettin Altındağ

Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya

Midyat: Veysi Şahin

Yeşilli: Hayrettin Demir

Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi


Mardin Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Sarı


Artuklu: Veysi Kara


Dargeçit: Muhammed Günel


Derik: Orhan Çaplık


Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın


Mazıdağı: Adem Denli


Midyat: İdris Taş


Nusaybin: Şeyhmus Doğan


Ömerli: Şakin Altundağ


Savur: Şükrü Adal


Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala


Halkların Demokratik Partisi

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk

Artuklu: Nurettin Turgay

Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz

İYİ Parti

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tuna Işıkhan

Dargeçit: Seyfettin Doğan

Kızıltepe: Ekrem Ayar

Savur: Şehmus Akgül

Ömerli: Rıdvan Özoğurlu

Mazıdağı: Hasip Erol

Saadet Partisi


Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali Kılıç

Artuklu: Abdullah Akgüç

Dargeçit: İdris Yücel


Derik: Serdar Yavuz


Kızıltepe: Ömer Çifçi


Mazıdağı: Şeyhmus Özkan

Midyat: Abdulaziz Altekin

Nusaybin: Ahmet İletmiş

Ömerli: Servet Cemiloğlu

Savur: Şeyhmus Ökmen

Yeşilli: Enver Sağlam

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Enver Sağlam, Mardin, Politika
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