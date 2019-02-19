Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında - Mardin

Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Mardin'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.



Mardin'de, siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:





Adalet ve Kalkınma Partisi



Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Vecdi Kahraman (Cumhur İttifakı)



Artuklu: Abdulkadir Tutaşı



Dargeçit : Mehmet Cüneyt Aksoy



Derik: Şeyhmus Necimoğlu,



Mazıdağı: İbrahim Atlı



Nusaybin : Mehmet Hadi Hamidi



Ömerli : Hüsamettin Altındağ



Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya



Midyat: Veysi Şahin



Yeşilli: Hayrettin Demir



Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu



Cumhuriyet Halk Partisi





Mardin Büyükşehir Belediyesi: Süleyman Sarı





Artuklu: Veysi Kara





Dargeçit: Muhammed Günel





Derik: Orhan Çaplık





Kızıltepe: Mehmet Yusuf Taşkın





Mazıdağı: Adem Denli





Midyat: İdris Taş





Nusaybin: Şeyhmus Doğan





Ömerli: Şakin Altundağ





Savur: Şükrü Adal





Yeşilli: Mehmet Nuri Çoğala





Halkların Demokratik Partisi



Mardin Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Türk



Artuklu: Nurettin Turgay



Kızıltepe: Nilüfer Elik Yılmaz



İYİ Parti



Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tuna Işıkhan



Dargeçit: Seyfettin Doğan



Kızıltepe: Ekrem Ayar



Savur: Şehmus Akgül



Ömerli: Rıdvan Özoğurlu



Mazıdağı: Hasip Erol



Saadet Partisi





Mardin Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Ali Kılıç



Artuklu: Abdullah Akgüç



Dargeçit: İdris Yücel





Derik: Serdar Yavuz





Kızıltepe: Ömer Çifçi





Mazıdağı: Şeyhmus Özkan



Midyat: Abdulaziz Altekin



Nusaybin: Ahmet İletmiş



Ömerli: Servet Cemiloğlu



Savur: Şeyhmus Ökmen



Yeşilli: Enver Sağlam

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