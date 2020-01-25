Geçici Barınma Merkezi alanlarına ilişkin TESKİ'de toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geçici Barınma Merkezi alanlarına ilişkin TESKİ'de toplantı - Son Dakika

Geçici Barınma Merkezi alanlarına ilişkin TESKİ'de toplantı

6 saat önce

Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Tekirdağ'da bulunan 14 adet Geçici Barınma Merkezi Alanlarına ilişkin barınma merkezlerinin altyapılarının (su ve kanalizasyon) hazırlanması amacıyla Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.

Geçici Barınma Merkezi alanlarına ilişkin TESKİ'de toplantı, System.String[]

Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Tekirdağ'da bulunan 14 adet Geçici Barınma Merkezi Alanlarına ilişkin barınma merkezlerinin altyapılarının (su ve kanalizasyon) hazırlanması amacıyla Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğünde toplantı düzenlendi.


Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla Tekirdağ'da bulunan 14 adet geçici barınma merkezi alanlarına ilişkin, barınma merkezlerinin altyapılarının (su ve kanalizasyon) hazırlanması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğünde toplantı yapıldı.


Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Pehlivan, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, AFAD İl Müdürü Recep Erol, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener ile TESKİ, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yetkililer katıldı. Toplantıda TESKİ Genel Müdürlüğünce öncelikle Şarköy ve Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bulunan barınma alanlarında çalışma başlatılması ile diğer barınma alanlarında inceleme yapılması kararlaştırıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı Son dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat etti 6.8'lik depremin ardından Malatya'daki bir vatandaşın ağıdı yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:30:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Geçici Barınma Merkezi alanlarına ilişkin TESKİ'de toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]