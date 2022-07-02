Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

02.07.2022 23:02
Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Osmaniye'de Geçici Barınma Merkezi'nde gece saatlerinde yabancı uyruklu 35 kişilik grup tel örgülerin üzerinden atlayarak firar etti.

Osmaniye'de Geçici Barınma Merkezi'nde gece saatlerinde yabancı uyruklu 35 kişilik grup tel örgülerin üzerinden atlayarak firar etti. Osmaniye Valiliği, firar eden 35 kişinin yakalandığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde bulunan Geçici Barınma Merkezi'nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kampta bulunan yabancı uyruklu 35 şahıs tel örgülerinin üzerinin atlayarak firar etti. Beldenin dört bir yanına dağılan şahısları bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Belde merkezi ile civarda bulunan mısır tarlaları ile boş arazilerin didik didik aranmasıyla firara eden 35 şahıs yakalandı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Haziran ayı itibariyle ülkemiz genelinde yeni geçici koruma başvurularının gerekli tahkikat ve mülakatlarının yapılarak Geçici Barınma Merkezlerinde alınması uygulamasına başlanmıştır. Bu minvalde Osmaniye Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde bulunan bir grup yabancı bu akşam saat 22.00 sıralarında firar girişiminde bulunmuş, geçici barınma merkezi özel güvenliği ve Jandarma tarafından gerekli müdahalede bulunularak durum kontrol altına alınmıştır. Olayın ilk anında 35 yabancı telleri atlayarak merkezden firar etmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı tarafından civarda yapılan çalışmalar sonucu kamptan firar eden 35 şahıs yakalanmıştır. Geçici Barınma Merkezinde halihazırda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geçici Barınma Merkezi'nden firar eden 35 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
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