Son Dakika Haberleri: "Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor"
Son Dakika Sağlık 'Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor'

"Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor"

1 saat önce

Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, geçici dövmelerin yan etkilerinin kalıcı olabileceğini belirterek, "Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor.

Türk Dermatoloji Derneği üyesi Doç. Dr. Pelin Kartal, geçici dövmelerin yan etkilerinin kalıcı olabileceğini belirterek, "Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniğinde görevli öğretim üyesi Kartal, AA muhabirine, yaz aylarında geçici dövme yaptıranların sayısının arttığını söyledi.

Normal kınanın zararsız olduğunu, eskiden beri kullanıldığını vurgulayan Kartal, Hint kınasına konulan bazı maddelerin ise yan etkiye neden olabildiğini belirtti.

"İsmi kına olduğu için masum kabul ediliyor. Aileler tatile gittiklerinde çocuklara bile geçici dövme yaptırıp dönüyor. Organizasyonlarda kına dövmesi yapılması artık adet gibi oldu." ifadelerini kullanan Kartal, şöyle konuştu:

"Ancak bunun içerisine özellikle bazı maddeler ekliyorlar ki bunlardan biri parafenilendiamin. O da siyahlığı sağlayıp, kalıcılığını artırmak için konuluyor. Bu maddeye karşı alerjiyi çok sık görüyoruz. Çocuklar erken yaşta bu maddeyle temas ediyor ve kişi duyarlı hale geldiği andan itibaren ileride bu maddeleri içeren bazı ürünlerle karşılaştığında çok fazla tepkime veriyor."

"Saç boyalarında da bu madde var"

Bu maddenin saç boyalarında da olduğunu ifade eden Kartal, buna alerjisi olanların boyayla temas ettiğinde abartılı alerjik reaksiyon gösterdiğini dile getirdi.

Geçici dövmelerde sadece parafenilendiamin değil başka maddelerin de olduğunu anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Bunların çeşitli yan etkilerini, zararlarını görüyoruz. Hatta geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor. Alerjik reaksiyona, enfeksiyon hastalıklarına, geçici tüylenmeye, kalıcı izlere neden olabiliyor. Alerji yan etkisinin bile oldukça dikkate alınması gerekiyor. Yeni bir vakam, yaz tatilinde bileğine Hint kınasından dövme yaptırmış, hastada hızlı şekilde alerjik reaksiyon gelişmiş. Bileğindeki dövme, üç boyutlu şekilde kabardı. Hastaya yaptığımız testte de parafenilendiamin denilen maddeye karşı alerji tespit ettik. Saç boyasına karşı da alerji geliştirdiğini belirledik."

Hastanelere geç başvuran vakalarda kalıcı izler oluşabildiğini bildiren Kartal, bu konuda farkındalık oluşturmak gerektiğini vurguladı.

"Doğal olan masum sanılıyor"

Doğal ürünlere yoğun talep olduğuna işaret eden Kartal, şunları kaydetti:

"Doğal denilen her şeyin sonuçları doğal olmayabiliyor. Hatta halkımız bazen bunları ağızdan da alıyor. Ciddi yan etkileriyle, böbrek sorunlarıyla karşılaşabiliyor. Yüzüne sürüyor, alerji yapabiliyor, alerjiden enfeksiyon olabiliyor, hekime geç gidiyor. Bunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Cilde uygulanan ürünleri mutlaka doktorunuza danışın, yoksa pişman olabiliyorsunuz, telafisi mümkün olmayan yan etkilerle karşılaşabiliyorsunuz."

Kartal, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PKK-PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi
Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Irak sınırındaki YPG hedefleri bombalandı Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim Yılmaz Özdil'den ezber bozan Erdoğan çıkışı: Yanındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:51:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Geçici dövmelerin yan etkileri kalıcı olabiliyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]